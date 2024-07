Baleares se enfrentan esta semana a la peor ola de calor en lo que va de año. Estaremos en alerta amarilla, se superarán los 35 grados de máxima y habrá vientos flojos.

Desde hoy hasta el sábado tendremos un tiempo muy estable, con muy pocas nubes que aparecerán especialmente por la mañana pero se disiparán durante el día. Miquél Gili, portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología, explica como serán las temperaturas los próximos días: "Lo más destacable que tendremos estos días será el aumento de las temperaturas donde a partir del miércoles ya se alcanzarán los 35 grados en algunos puntos y el jueves subirían hasta los 37 entrando en avisos amarillos".

Esta alerta amarilla afectará especialmente al interior, norte, y parte del sur de Mallorca. Entre el viernes y el sábado se preveé que se llegue hasta los 39 y 40 grados. Además Gili avisa que el mar tampoco ayudará a que desciendan las mínimas por la noche: " La temperatura del mar también es cálida , uno o dos grados por encima del normal en esta época. Estas temperaturas del mar harán que las mínimas por la noche tampoco bajen demasiado. En zonas costeras habrá noches tropicales donde no se bajará de 20 grados e incluso en algunas tampoco de los 25". La temperatura del mar estará en los 26 grados y tendrá olas por debajo de medio metro.





Medidas para combatir el calor

Para combatir el calor de esta semana es necesario tomar ciertas medidas como beber agua o resguardarse del sol, algo que los más pequeños a veces se niegan a hacer.

Si tienes niños pequeños seguro que más de una vez no han querido beber agua a pesar de las altas temperaturas del verano porque no tenían sed, y has tenido que obligarles para evitar un golpe de calor o incluso la deshidratación. Hemos hablado con el pediatra Jorge Muñoz para que nos explique como detectarlos: "En los bebés que tomen chupete, si le quitas el chupete y ves que no está tan húmedo hay que tener cuidado porque igual ya se está deshidratando. Luego el tema del pipí, si vemos que está haciendo menos que antes también es otro síntoma".

Además hay otras maneras de hidratar a tus hijos, por ejemplo con las frutas del tiempo, como el melón o la sandía, que contienen gran cantidad de agua. También una forma más amena y divertida es congelar este tipo frutas y convertirlas en helados saludables sin azúcar. Pero esto no solo le puede pasar a los más pequeños, por eso Muñoz cuenta como actuar en caso de que alguien de nuestro alrededor sufra un golpe de calor: "Si es un niño o un adulto colocarlo en una superficie fresquita, quitarle las ropas que le puedan dar calor o apretar, ponerlo de lado para que en caso de vómito no lo aspire, empezar a ventilarlo aunque sea con un periódico y echarle agua fresca".





Aumento de los incendios

Los incendios están siendo uno de los grandes problemas de este año en las islas. 70 hectáreas en lo que va de año y parece que el calor que viene estos días no va ayudar a que se reduzcan.

Lo peor es si echamos la vista atrás y lo comparamos con el año pasado. Durante el 2023 se quemaron 36 hectáreas en las islas, 22 a estas alturas. Es decir, queda medio año y ya llevamos casi el doble de terreno quemado que el año pasado. Carolina Rodríguez, técnico del servicio de gestión forestal del Govern, explica que realmente estos datos están por debajo de la media, y que miramos la media de los últimos quince años, la tendencia de este año entra dentro de esos baremos.

Unos datos átipicos en el buen sentido y que Rodríguez anima a seguir imitando como se ha hecho en los últimos años: "La gente se comporta muy bien, estamos teniendo muy buenos resultados, no hay igniciones, la gente cumple las normativas, no existe fuego en zonas prohibidas, entonces esto nos ayuda a que los pocos incendios que hay no tengan una propagación muy elevada". Unos incendios que serán más propensos estas semanas con el aumento de las temperaturas.