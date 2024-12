Baleares cierra el 2024 con la llegada a las islas de 5.858 inmigrantes en 347 pateras

Sin duda el 2024 ha sido un año récord en llegada de pateras ayer llegaron las 5 últimas con 108 personas de origen magrebí y subsahariano. Después de que el domingo llegaran 131 personas en ocho pateras a distintos puntos de Cabrera, Formentera, Ibiza y Mallorca.

Según datos de Delegación de gobierno han llegado a las islas este año 5.858 inmigrantes en 347 pateras. El año pasado fueron 128 embarcaciones con un total de 2.278 personas inmigrantes llegadas a las islas. Manuel Pavón, portavoz y secretario del Sindicato Unificado de la Policía de Baleares ha explicado en COPE que la situación se ha vuelto insostenible y hay que poner más medidas en marcha para ponerle freno. "Ha sido un año perdido y esperamos que el Ministerio del Interior se ponga las pilas en cuanto a la gestión que se está haciendo de los cuerpos policiales y con la llegada de inmigrantes tan irregular que hemos tenido este año".

Asegura Pavón que detrás de toda esta situación se encuentran mafias que lo único que buscan es hacer negocio con las personas que intentan llegar a Europa en busca de un futuro mejor. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos como hay muertos en las diferentes travesías. "Desgraciadamente gente que viene con ilusión pasa eso y las mafias que hay detrás están dispuestos a lo que sea con tal de beneficiarse de todo esto. Además, desde el gobierno central se debe hacer algo ya que la ruta entre el norte de África y Baleares se ha convertido en una autopista".

MENORES

Y es que en cuanto a los menores no se puede hacer nada en nuestras islas. Remarca Pavón que los centros de acogida están totalmente desbordados y no queda más remedio que dejarlos en libertad y que sigan su ruta por Europa. "Los menores al igual que los adultos son identificados, pero en muchas ocasiones no se puede hacer nada más que dejarlos en libertad y que sigan su ruta por Europa ya que los centros de acogida están saturados".

REFUERZOS

Es por ello que Pavón pide que haya un refuerzo en la plantilla, ya que la población ha crecido en Baleares un 20% en los últimos años y los efectivos siguen siendo los mismos. También se debe trabajar en el seguro sanitario que quieren eliminar con Muface. "Nos quieren quitar incluso la sanidad que tenemos contratada los funcionarios públicos, también faltan unidades especializadas y esperamos que en 2025 la situación cambie y sea a mejor."