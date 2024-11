El Ayuntamiento de Palma activa el protocolo de emergencia por lluvias y cierra parques públicos

A causa del nivell IG1 del Pla Meteobal per pluges i tempestes i l'avís taronja decretat per l'@AEMET_Baleares per a demà i dimecres, @AgriculturaGOIB informa que, per motius de seguretat, l'accés a la finca de ses fonts Ufanes (Campanet) romandrà tancat durant aquests dos dies. pic.twitter.com/dA1pHoiqyQ