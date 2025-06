Armengol esquiva confirmar reunión con Aldama mientras la trama de sobornos agita al PSOE

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha evitado este viernes confirmar si se reunió con el empresario Víctor de Aldama cuando era presidenta de Baleares, a pesar de las afirmaciones del imputado en la trama del 'Caso Koldo'.

Armengol, quien expresó su "repugnancia" a la corrupción, fue cuestionada durante las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso sobre las revelaciones de Aldama y la implicación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de presuntas comisiones ilegales.

Armengol Apela a la "Institucionalidad" ante las Preguntas

"Soy una persona absolutamente institucional. Mi compromiso de lucha contra la corrupción está intacto", afirma Armengol, quien se escuda en la "institucionalidad" de su cargo para no dar más detalles. Argumentó que el protagonismo debía ser de los ciudadanos en el día de puertas abiertas, evitando así abordar directamente la reunión con Aldama o la dimisión de Cerdán, y reiterando su "tolerancia cero" y apoyo a la Justicia.

Armengol ha inaugurado la vigesimonovena edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de la institución y ha lanzado un mensaje en favor de la "transparencia y la rendición de cuentas" por parte de los representantes públicos.

La dimisión de Santos Cerdán, número dos del PSOE, ha desatado una tormenta política, luego de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo vinculara con el cobro de sobornos. Esta trama, cuyo origen se sitúa en el 'Caso Mascarillas' balear, sigue revelando nuevas aristas y podría extenderse a otras figuras políticas.

Las Explosivas Declaraciones de Aldama: ¿Más Implicados?

El empresario Víctor de Aldama, pieza clave en la investigación, ha vertido nuevas acusaciones en el programa "Horizonte" de Iker Jiménez. A preguntas de la periodista Esther Jaén, Aldama insinuó reuniones con Francina Armengol en Palma por "otros negocios" ajenos a las mascarillas, y dejó la incógnita abierta sobre si también deberíamos esperar más información acerca de Ángel Víctor Torres. Estas revelaciones sugieren que la red de contactos y negocios de Aldama podría ser más amplia de lo conocido.

"Nunca lo había contado. Me reuní con Armengol en Palma, pero no te voy a decir para qué porque no he hablado de esto en sede judicial. No es por el tema mascarillas, sino de otros negocios", reveló anoche el empresario. Ante la pregunta de Jaén sobre si debíamos esperar que apareciera algo relacionado con ellos, Aldama mantuvo el misterio, dejando abierta la puerta a nuevas líneas de investigación.

el PP exige explicaciones inmediatas

El PP de Baleares ha exigido a la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta balear, Francina Armengol, que comparezca de forma inmediata y urgente para dar explicaciones de "qué negocios tiene" con el empresario Víctor del Aldama.

Así lo ha dicho la secretaria general del PP de Baleares y diputada en el Congreso, Sandra Fernández. "Que explique si conocía a Aldama o no y qué sabe de esta presunta trama de corrupción que afecta al Partido Socialista. Los ciudadanos de Baleares merecemos saber toda la verdad", ha reclamado Fernández.

“Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ayer conocimos un nuevo capítulo: el señor Aldama ha confesado que se reunió con la señora Armengol en el Consolat y no fue por las mascarillas, sino por otros negocios”, denuncia la dirigente popular.