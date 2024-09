Antònia, 100 años de felicidad: "Mi secreto es no discutir nunca con nadie, siempre doy la razón a la otra persona"

En Baleares residen actualmente 280 personas con 100 o más años. Antònia Màs acaba de cumplir 100 años y lo ha hecho acompañada por todos sus familiares y amigos. El lugar elegido ha sido Valldemossa, uno de los pueblos con más encanto de la isla y donde Antònia nació y se crio. Cope Mallorca ha querido estar presente en un día que recordará toda la vida.

Actualmente, a pesar de sumar otra cifra más en el casillero, vive sola, sale a caminar, se hace la comida y la cena, cuida de su huerto, y día tras día recibe la visita de su hija y de todos los vecinos de la zona. El secreto de estar tan bien y tan sana, dice... es sencillo; "No tener preocupaciones y no discutir con nadie. Hay que dar la razón a todo el mundo y así vives perfectamente", ha asegurado sonriente.

un siglo de vida

Cien años dan para mucho... En un siglo la vida ha cambiado y evolucionado de forma notaria, y no para bien, según nos explica Antònia; "La vida antes era mucho más tranquila, activa y alegre. Podías dejar las puertas abiertas de casa sin ningún temor, jugabas en la calle y los ciudadanos eran más sociables, nobles y amables. Ahora hay mucha inseguridad", ha declarado.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Las pantallas se han convertido en el compañero de viaje de la gran mayoría de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, situación que hace 30 años era impensable. Antònia sigue utilizando el teléfono fijo para hablar con sus familiares y amigos; "Yo sigo utilizando el teléfono de toda la vida. No me gusta que los jóvenes estén pegados a los móviles y ordenadores, por eso, cuando entran en casa les pido que dejen los dispositivos en un costado y que nos pongamos a hablar todos".

SU HISTORIA DE AMOR

Juan Carlos Taura Antònia rodeada de amigos y familiares

Actualmente, para encontrar el amor, tienes numerosas aplicaciones, redes sociales y todos los locales posibles para conocer a tu media naranja. Antes, no era así... El marido de Antònia, al principio de su relación, iba cada semana de Puigpunyent a Valldemossa (25km) en bici para verla unas horas; "Ya no se hacen estos gestos de amor... Venía en bici a verme porque no teníamos ni coche ni moto. Cuando nos casamos se compró una moto que era algo increíble, pero hasta entonces, él hacía ese esfuerzo de venir a verme", ha afirmado.

ACOMPAÑADA DE LOS SUYOS

Rodeada de familiares y amigos de toda la vida, Antònia, ha soplado sus 100 velas con su bisnieto en sus brazos y ante los aplausos de todos aquellos a los que ha hecho y seguirá haciendo más bonitos sus días. Antònia tiene un don... El de transmitir su felicidad y sus ganas de vivir a todo aquel que le rodea. Molts d´anys, per molts més!