Antoni Deudero: "No nos planteamos aplicar la gratuidad a no ser que la cantidad de dinero que llegue sea suficiente"

Sigue sin saberse que pasará con el transporte público en Baleares y concretamente en Palma después de la notificación que llegó la semana pasada desde Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la extensión durante seis meses más, hasta junio del año 2025, de la bonificación al transporte público y ha avanzado que, tras esta fecha, habrá "un amplio paquete de descuentos y ayudas para viajeros".

Sin embargo la EMT de Palma, ya ha puesto en marcha la campaña de abonos para el año 2025, con las mismas tarifas y descuentos vigentes antes de la gratuidad, y pendiente de si se mantiene la bonificación. Los abonos para el 2025 están disponibles en las máquinas de recarga de las principales paradas de la ciudad y en los puntos de venta habilitados.

Sin embargo, la situación que ha vivido el Ayuntamiento de Palma para poder sacar adelante esta medida ha sido cada vez más complicada. Y es que según el regidor de movilidad de Cort, Toni Deudero, no se ha cobrado en ningún momento las ayudas de este año y ha supuesto que el consistorio haya tenido que pedir créditos para poder hacer frente a la situación. "Estamos hablando de una posible gratuidad del 2025 con una gratuidad del 2024 aún sin cobrar. El ayuntamiento de Palma ha tenido que pedir créditos para poder hacer frente a todos los problemas ya que desde el Gobierno no se ha colaborado como se había prometido. Por ello, no nos planteamos aplicar la gratuidad si no llega una cifra de dinero que sea suficiente para cubrir todo."

Por el momento están a la espera de saber la decisión del Gobierno de España y cual es la letra pequeña del acuerdo al que se ha llegado y más importante, cuales son las condiciones. "De lo que tenemos constancia y confirmado por el Conseller, José Luis Mateo, ver que deciden desde Madrid ya que todos los aspectos y ellos también reclaman, las infraestructuras de transporte sufren un déficit en el que habría que invertir más de 50 millones de euros".

GESTIÓN

Asegura Deudero que se tomó la decisión de no incluir la posibilidad de la gratuidad en los presupuestos y se inició la campaña de tarifas y abonos, ya que es la forma más sencilla de actuar si después finalmente, se consigue la gratuidad. "Sabiendo que tal vez no llegaba la gratuidad, recuperamos las tarifas y no incluir la gratuidad en los presupuestos ya que de esta forma, se puede trabajar mejor desde la institución que si se hiciese al revés".

RECUPERACIÓN DE DINERO

Pero, ¿qué pasa si hemos contratado alguna tarifa o aplicado algún abono a nuestra tarjeta ciudadana y después el transporte es gratis? ¿Podemos recuperar el dinero? "Pasará como los años anteriores, la gente podrá o bien mantener el dinero para más adelante o bien pedir una devolución del dinero que ha invertido".

TIB Y SFM

Por su parte desde el Govern siguen en la misma situación, aún no saben que ocurrirá con el transporte público, en este caso para los servicios de bus, tren y metro de las islas. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, ha señalado que el Ejecutivo sigue a la espera.

"Todavía desconocemos el alcance de las bonificaciones de la ayuda de la financiación del Gobierno central", ha lamentado Mateo, quien ha señalado que permanecen atentos para ver el contenido y "tomar las decisiones en atención a los intereses de los ciudadanos de Baleares". En este sentido, ha criticado que se anunció que la ayuda se prorrogaría durante los primeros seis meses del año y que después se dijo que sería durante todo 2025 pero que la Conselleria "todavía no tiene el texto".

Igualmente, ha subrayado que la financiación del transporte público en las Islas en 2024 ha corrido en un 80 por ciento a cargo de la Comunidad Autónoma, en relación con los autobuses interurbanos, metro y tren. "Mientras que únicamente cerca del 20 por ciento a cargo del Estado", ha insistido. "Tampoco es una cuestión baladí recordar que todavía no hemos recibido los 43 millones de euros de 2024", ha agregado Mateo, calificando la situación de "dramática".