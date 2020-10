Ángeles sin Alas, asociación que ayuda a menores en el tramo final de su corta vida, en riesgo de desaparecer

La crisis del coronavirus ha puesto en una situación muy delicada a muchas asociaciones de Baleares. Hace demasiados meses que no pueden organizar eventos benéficos, con lo que no pueden recaudar fondos para continuar con sus proyectos. Es el caso de "Ángeles sin Alas". De seguir así, no llegarán al final de 2020.

"Ángeles sin Alas" es una asociación sin ánimo de lucro para mejorar la vida de los niños y niñas que reciben cuidados paliativos y la de sus familiares en las Islas Baleares.

En 2013 se crea la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en el Hospital de Son Espases con el objetivo de atender a niños que padecen enfermedades graves incurables que limitan o amenazan sus vidas. El personal sanitario que atendía a estos niños y niñas y a sus familias, detectó que existían muchos problemas sociales y económicos en los domicilios de estos afectados.

Debido a las enfermedades que padecen estos niños y niñas la mayoría precisan material ortoprotésicos de elevado coste. Además, muchas de estas familias tienen que interrumpir su actividad laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos e hijas enfermas, que precisan de cuidados especiales.

Ante ello, y viendo la necesidad de urgencia de poder dotar a estos niños y niñas con el material, medicación no subvencionada y otras actividades e intentar que disfruten de una vida mejor, se iniciaron actividades por parte de un grupo de voluntarias, intentado recaudar fondos para ayudar a estos "Ángeles sin Alas".

Las principales ayudas que prestan desde la asociación es la donación de material ortoprotésico, como sillas articuladas, camas ortoprotésicas, colchones ortopédicos, grúas para movilidad, hamacas de baño, entre otras, para ayudar a la familia en el elevado coste.

Debido a las anteriores circunstancias, muchas familias ven mermada su economía para afrontar gastos de comida, la medicación especial, incluso han ayudado a varias familias que no podían hacer frente a los costes del entierro del menor.

Sobran las razones para que "Ángeles sin Alas" siga existiendo, que la pandemia no se lleve por delante a esta asociación y su inestimable e imprescincible trabajo. Llegan, ayudan donde la administración no alcalnza. Conocen de primera mano las necesidades de los menores en el tramo final de su vida y trabajan para que sea lo más digna posible.

Por eso, y ante las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria, hacen un llamamiento a los ciudadanos de Baleares que se asocien a "Ángeles sin Alas", ya sea con una aportación puntual o mensual, de cualquier cantidad, ya todo el dinero que les llegue es importante y fundamental para seguir ayudando a estos Ángeles sin Alas.

Puedes hacerte socio en su página web angelessinalas.org