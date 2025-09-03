Los algarrobos de las Baleares, en jaque por los precios y una plaga

La campaña de recogida de algarroba de este año se enfrenta a un pronóstico sombrío, con estimaciones que indican que solo se recolectará el 50% de la producción disponible. La Associació de Trossejadors de Garrova de PIMEM atribuye esta drástica caída a dos factores principales: el bajo precio del garrofín y los daños causados por una plaga del insecto Xylosandrus.

Normalmente, la producción anual en las Islas Baleares oscila entre 20 y 25 mil kilos, de los cuales se suele recoger cerca del 70%. Sin embargo, la bajada de precios ha desincentivado a muchos agricultores, mientras que la plaga ha debilitado los árboles, afectando la calidad del fruto.

Algarrobo

Precios a la baja y estrategias para la recuperación

Según Juana Verger, presidenta de la asociación, el precio por kilo se situará este año entre los 42 y 47 euros, dependiendo de si la algarroba es convencional o ecológica. La presidenta explica que la caída de los precios se debe a un ajuste del mercado. "Hubo una gran subida por el uso de la goma de garrofín, pero el mercado encontró sustitutivos y la bajada en 2022 fue inevitable", comenta.

Para revertir esta situación, el sector confía en la producción de productos de consumo directo, como la harina o el chocolate de algarroba, que podrían dar mayor valor al fruto. También se espera revalorizar la pulpa para subir el precio de la trituración y, con ello, los ingresos de los productores.

La plaga que debilita la producción

Desde principios de verano, los cultivos de algarrobo han sufrido los efectos del Xylosandrus, un pequeño insecto perforador que ataca la madera del árbol y merma su productividad.

"Para actuar, hemos tenido que esperar a que terminara el ciclo productivo para no infectar el fruto", señala Verger. Los agricultores ahora esperan poder controlar la plaga para asegurar que la cosecha del próximo año no se vea afectada de la misma manera.