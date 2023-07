Afedeco pide al Govern que promocione Baleares como destino turístico de compras

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha solicitado al conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, "mejorar la imagen de las Islas y poner los cimientos para promocionar Baleares como destino turístico de compras".

Sáenz de San Pedro se ha reunido este miércoles con los representantes de la patronal del comercio en una primera toma de contacto para conocer la realidad e inquietudes de este sector, y se ha comprometido a trabajar "de la mano" para la modernización del pequeño comercio.

En la reunión, la patronal solicitó que "se realicen campañas de concienciación contra la venta ambulante ilegal para iniciar el camino de mejorar la imagen de las Islas y, así, promocionar Baleares como destino turístico de compras", según ha informado Afedeco en un comunicado este jueves.

En este sentido, el presidente de Afedeco, Antoni Gayà, ha mostrado la voluntad del sector del comercio de "estar presentes en las ferias turísticas en las que participe el Govern" para que "el comercio sea otro de los puntos fuertes que ofrecer más allá de las Islas, y que, el que no sea de Baleares, vea esta comunidad como un lugar idóneo para comprar". Así, ha asegurado, se "desestacionalizará el turismo y se traerán turistas de calidad".

Por otro lado, la patronal ha pedido que se desarrolle un plan estratégico para el comercio, que el comercio online y el comercio físico compitan en igualdad de condiciones en cuanto a impuestos y huella de carbono, que se agilicen los procesos administrativos y que se baje la presión fiscal.

Así, Gayà ha anunciado que desde la federación han pedido al conseller "que no se legisle por legislar porque hay muchas empresas que no se pueden adaptar a los cambios continuos que hay en las normativas". En ocasiones, ha continuado, "se ha dado que una norma queda obsoleta antes de su aplicación y esto conlleva a mucha inseguridad jurídica porque muchas empresas no tienen tiempo de adaptarse".

Respecto a la gestión de residuos, Afedeco ha afirmado que desde su sector son los primeros en "querer adaptarse a las medidas adoptadas, porque forman parte de una serie de medidas que hay que llevar a cabo para adaptarse al cambio climático".

Sin embargo, han señalado que quieren que "toda norma que se tenga que aplicar tenga un por qué, que no pase como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), el más conocido sistema de retorno de envases, que lo único que hace es duplicar gastos", ha lamentado Gayà.

En este sentido, el conseller ha defendido que "la economía circular es el camino, no hay otro, se harán las cosas con sentido común y en plazos razonables".

Finalmente, la patronal ha informado que está trabajando con empresas externas que están elaborando informes para conocer el estado actual del comercio en Baleares. Unos estudios, han indicado, que se están realizando por sectores y de manera global para conocer el peso específico del comercio en el conjunto del sector económico.

Así, Gayà ha explicado que una vez tengan las conclusiones solicitarán otra reunión con el equipo de la Conselleria para valorar

los datos y actuar en consecuencia por el bien del sector".