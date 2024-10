Acusado de un tiroteo en Ibiza atribuye los disparos a un compañero: "Me dijo que quería darles un susto"

El acusado de disparar contra un vehículo en un supermercado de Ibiza en diciembre de 2022 tras una discusión ha negado ser el autor de las detonaciones y ha atribuido los tiros a un compañero de trabajo que iba con él en aquel momento y que tenía la intención de "dar un susto" a una persona que les había acusado de violar a su pareja.

"Ni tengo ni he tenido nunca armas. Nunca he disparado a nadie", ha señalado a preguntas de su abogado y de la fiscal durante el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

NIEGA SER EL AUTOR

El procesado ha declarado en último lugar y, aunque ha reconocido su presencia en el lugar de los hechos y su participación en una discusión, ha negado en varias ocasiones haber sido el autor de los disparos que impactaron en el vehículo del denunciante.

El hombre ha admitido que no declaró este extremo en instrucción por consejo de su anterior abogado y "porque nadie quiere tener problemas con una persona que tiene un arma".

Respecto a la tardanza en ser localizado --fue detenido en Madrid tres meses después de los hechos-- ha explicado que el mismo día de los hechos comenzó a trabajar en un barco con el que se dirigió a Alicante y que más tarde, de nuevo siguiendo la recomendación de su anterior letrado, se trasladó a Madrid, donde finalmente fue arrestado en marzo de 2023.

Según ha declarado, la víctima de los disparos le identificó a él como el autor de los tiros porque fue la persona con la que había mantenido un encontronazo anterior.

En la sesión de este viernes también ha declarado una amiga del procesado con la que aquel día había quedado en el supermercado. La mujer ha asegurado que sólo presenció unos "chispazos" que, en ningún caso, le parecieron disparos.

CONFUNDIDO CON EL SUPUESTO AUTOR DE UNA VIOLACIÓN

El juicio arrancó el pasado lunes con la declaración del denunciante, que aseguró que el acusado "enfureció" cuando, por una confusión, le había acusado de violar a su pareja.

El hombre aseguró que se acercó al procesado "de buenas maneras" al confundirle con el supuesto autor de los abusos. "En vez de decirme que me estaba confundiendo, me amenazó y me retó a salir fuera a pelar", ha concluido.