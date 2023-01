Xisco Dalmau: "El servicio cuenta con 930 bicicletas y 85 estaciones para llegar a más barrios de Palma".

Cal recordar que durant els primers quinze dies el nou sistema ha estat operatiu únicament per als usuaris antics. Així, a partir de demà dilluns les persones que vulguin ser usuàries de la nova Bicipalma podran donar-se d’alta emplenant un formulari amb les seves dades personals a la web https://www.bicipalma.com/. Una vegada que ho hagin fet, rebran un correu electrònic de confirmació i, posteriorment, quan des del servei s’hagi comprovat que les dades aportades són correctes, rebran un SMS amb el PIN que els hi permetrà activar el seu compte i descarregar-se l’APP necessària per començar a fer servir les bicicletes públiques.