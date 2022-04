Valladares: "1,5º de calentamiento global equivale a 600.000 bombas como la Hiroshima"

Hablamos con Fernando Valladares, científico y profesor de investigación del CSIC. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 5 de abril de 2022.

Publicado el informe del IPCC del grupo III, los científicos de 25 países se rebelan.

Tenemos una mezcla de emociones. Enfado, preocupación, cansancio. Hemos decidido salir, dar un paso al frente, los científicos que hemos estado alimentando los informes científicos sobre el cambio climático, que hemos estado asesorando a políticos, responsables de empresas, directivos y todo tipo de entidades y que hemos estado también alentando, a veces más activamente, a veces más pasivamente, a movimientos juveniles, activismos y ambientalismo de grandes sectores de la sociedad que están preocupados por el cambio climático y que se nutren del conocimiento científico para sus campañas, sus estrategias, sus mensajes y sus actividades. Esta semana, los científicos damos un paso al frente para mostrarle a la sociedad y a los políticos, que esa preocupación social está amparada por la ciencia y que no es un sector de la sociedad disconforme o antisistema, sino que es el mejor conocimiento que tiene hoy la ciencia sobre el estado del planeta, el que se está poniendo sobre la mesa de la mano de los miles de nosotros que trabajamos en distintos aspectos relacionados con el cambio climático. No sé el efecto que vamos a lograr, te soy honesto. Hay veces que me entran dudas, es decir, qué vamos a lograr científicos de 25 países, laxamente organizados, porque tampoco tenemos ni mucho tiempo ni mucha experiencia en activismo. Os transmito nuestras dudas de si lograremos mucho o poco, pero esto hay que hacerlo.

Está teniendo poca repercusión en medios nacionales de más alcance, ¡tanto el informe del IPCC como la Rebelión Científica.

Uno de los objetivos de Rebelión Científica por el cambio climático, es impedir que una noticia tape a otras. Las noticias tienen que conectarse entre ellas. La guerra en Ucrania, la invasión por Putin, está conectada con el cambio climático y si no vemos esas conexiones y no trabajamos, tanto desde los profesionales, la comunicación, los científicos como la propia sociedad en establecer esas conexiones, nunca resolveremos las grandes tragedias que amenazan a la sociedad, sean tragedias bélicas, sanitarias, económicas o climáticas. Hay que establecer conexiones, no podemos seguir en esa dinámica de que ahora una guerra tapa una pandemia, una pandemia tapa el cambio climático, la contratación de un futbolista tapa a la pandemia, que tapa a su vez otra noticia. No podemos permitir que una noticia tape a otra. Tenemos que ir estableciendo esas conexiones fundamentales para identificar los orígenes comunes de algunos grandes problemas e ir a esos orígenes, por difíciles que sean de abordar. Y aquí tenemos un desafío importante a nuestro sistema económico, a cómo nos organizamos en la sociedad. Esto lo llevamos diciendo 30 años, no es una gran novedad, solo que ahora el nivel de calentamiento global, el nivel de cambio climático es tal que tenemos mucho menos margen del que teníamos hace 30 años para tomar decisiones, tanto en el tipo de decisiones como en los tiempos. Tenemos que darnos prisa y tomar medidas muy radicales, que es lo que decía esta tercera parte del sexto informe que se publicó ayer. Informe que tiene 3000 páginas, y eso no hay quien lo lea, por eso estamos los científicos haciendo resúmenes, extrayendo destacados, para que la gente pueda hacerse una idea de qué hay de nuevo.

Una cosa es este informe de 3000 páginas y otro el resumen de 60 páginas, que es al final lo que se leen tanto las empresas como las diferentes administraciones. Este resumen se filtró en agosto del año pasado, ¿tiene algo que ver con el que hicieron público ayer, el oficial?

Por desgracia, el oficial ha sufrido un proceso de lavado que lo ha dejado casi irreconocible. Ese proceso de lavado es legal. La forma en la que trabaja el Panel Intergubernamental de Cambio Climático está establecido que el informe completo es ciencia en estado puro. Es un trabajo estrictamente científico. Pero el resumen es lo que llega a las manos de todo el mundo, es lo que se utiliza por los gestores, por los responsables, por los directivos y demás. El resumen se hace, línea a línea, con las contribuciones y las negociaciones de todos los países firmantes. Hay muchos países que llevan meses presionando para que desaparezcan de ese resumen frases que comprometan su modo de vida, su economía actual. Cuestiones relacionadas con la extracción de petróleo, con el uso de combustibles fósiles, con toda la economía... Hay muchos países que han presionado para maquillar el actual resumen y es el documento, por desgracia, que se va a leer. Las 3000 páginas del informe original son muy duras y está ahí de respaldo y no es vinculante, quien quiera puede leerlo. Pero el resumen, apenas reconocible, apenas contiene afirmaciones, como que el pico de emisiones debes alcanzarse en el 2025, es decir, dentro de 3 años. A partir de entonces, deben bajar las emisiones si queremos cumplir el Acuerdo de París. Hay que cerrar todas las centrales de carbón en 7 años, cosas así de concretas que se han perdido en esta versión del resumen. No porque no quepan, porque son 60 páginas y se podrían incluir de sobra. Deliberadamente, se han ido eliminando todas aquellas cuestiones concretas de medidas que desde la ciencia se proponen para mitigar el cambio climático.

Fijan una línea roja para el año 2025.

Las fechas se van acercando a medida que seguimos creciendo en emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hace 20 años era el 2050, ahora es el 2030. Hemos ido acortando nuestras ventanas. Los científicos siempre decimos que la sociedad es la que tiene que decidir qué objetivos establecer. Una vez que la sociedad dice: “no queremos el escenario de 2º, porque a 2º hay 200 millones de personas que mueren”, los científicos decimos para alcanzar esto, lo que tenemos que hacer es este país y en este otro país tienen que reducir esto en este porcentaje, estas actividades tienen que transformarse y convertirse en otras actividades, la eficiencia energética tiene que subir en este porcentaje. Hay buenas noticias, por ejemplo, la tecnología ha hecho mucho más barata de lo que se calculaba al principio de este informe, la producción de energía a través de renovables. En el orden de 10 veces más barato, con lo cual la implementación de las renovables es mucho más fácil hoy en día de lo que se calculaba cuando se comenzó a trabajar en este informe. Hay ciertos avances tecnológicos que hacen muy factible entrar en vías realmente compatibles con un escenario de 1,5º o como mucho 2º de calentamiento. Pero no vamos por ahí. Lo triste, que también el propio informe lo dice, es que la sociedad en su conjunto, la civilización actual, no va por la senda a la que ella misma se comprometió en el 2015 con el Acuerdo de París.

El informe cifra la temperatura media de calentamiento global en 3,2º, más del doble de este 1,5º del Acuerdo de París.

Esa sería una de las de las trayectorias más probables. Hay cinco trayectorias de emisiones de gases efecto invernadero. Cada una de estas trayectorias, tiene una temperatura asociada a finales del siglo en el que estamos. Los dos extremos, el más optimista, que sería que nos quedáramos en ese grado y medio, y el más pesimista, que es que incluso nos vayamos a 6 o 7º, son poco probables, pero entre medias tenemos las 3 trayectorias que marcan bastante diferencia. La trayectoria de en medio va hacia valores en torno a unos 3° y pico, y esto es un calentamiento extremo. Para ponerlo en contexto, ya el 1,5º, cuando lo traducimos a unidades de energía, es la energía equivalente de haber almacenado en la atmósfera la capacidad destructiva de 600.000 bombas como la Hiroshima. Sin querer, hemos almacenado en la atmósfera, el criosfera y la hidrosfera, en las masas de hielo y de agua, la energía suficiente para destruir todas las ciudades del mundo de más de medio millón de habitantes. A lo mejor con eso la gente ya entiende de qué estamos hablando, porque claro, tú dices 1,2º de calentamiento actual, 1,2º parece poca cosa. Pero es que es 1,2º multiplicado por el volumen tan tremendo de atmósfera, de agua y de hielos, es mucha energía y esa energía de alguna manera se desata en climas extremos. No quiero ponerme apocalíptico, esto son puros datos y resulta de la matemática y la física de la temperatura, presión, velocidades del viento. Esta energía se desata en climas extremos, en gotas frías, más intensas, más frecuentes, en huracanes, en sequías, inundaciones, incendios. Todo esto que vamos viendo en las noticias es una de las conexiones que os pedimos a todos que hagáis. Cuando veamos un evento de gota fría, que en el Mediterráneo son muy habituales, veamos si ese evento es inusualmente intenso, o se ha producido en un momento inusual del año y veamos que está conectado con ese cambio climático. Y veamos que eso está conectado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es un poco la encrucijada en la que nos encontramos.

Estamos con una ola de frío polar a primeros de abril, unos de los inviernos más secos, y estas heladas han afectado en muchas zonas de la península y se han cargado las cosechas, siendo efectos directos del cambio climático.

Han encendido hogueras en los viñedos franceses para intentar evitar como sea, in extremis, las heladas sobre las uvas y esto se debe a unas ondulaciones de la corriente en chorro. La corriente en chorro es una corriente de vientos muy fuertes que van en sentido este-oeste y que son los que mantienen separados, en sentido norte y sur, las zonas frías, de las zonas más cálidas y tropicales. Cuando esa corriente en chorro se atenúa, se producen ondulaciones de forma que más al sur puede llegar el aire frío y más al norte puede llegar el aire cálido. Y esas ondulaciones las provoca el cambio climático, el calentamiento global de la atmósfera. Se han llegado a ver episodios de frío en Cuba, del mismo modo que se han llegado a ver episodios tropicales en Siberia. Estas ondulaciones de la corriente en chorro tienen su vinculación con el cambio climático.

¿Qué soluciones nos propone este informe del IPC del Grupo 3? ¿Habla claramente de decrecimiento?

En el informe sí, en el resumen no. El resumen pone mucho énfasis en la tecnología, habla de forma vaga de mecanismos de secuestro de carbono, y pone mucho énfasis en soluciones, en lo que se conoce como Tecno-optimismo, en el optimismo basado en la tecnología. Sin embargo, en el informe de las 3000 páginas se dice claramente que el tecno-optimismo no es suficiente y que las renovables son imprescindibles, pero no suficientes. Las transformaciones de renovables tienen que ir acompañadas con una reducción del consumo energético, que tampoco se puede alcanzar mejorando la eficiencia. Tenemos que implementar la eficiencia energética, es decir, hacer más con menos energía, aislar mejor las casas, viajar menos y reciclar más. Todas estas cosas ayudan, pero no son suficientes. El modelo económico está desafiado y ahora mismo ya no se puede mantener este modelo de crecimiento ilimitado. Pero para esto, hay que entrar en las duras páginas del informe para encontrarlo y se dice muy claramente. En el resumen, se habla de forma muy genérica en mejorar el uso de la energía, pero no entran en estas cuestiones escabrosas, políticamente complejas. Estamos ante un fuerte desafío. Podemos salir adelante, pero no maquillando la realidad ni maquillando las soluciones a nuestro alcance.