Turiel: “Rusia amenaza con cortar el gas si no le pagan en rublos y esto sería la hecatombe económica"

Seguimos analizando las noticias sobre la crisis energética y las medidas de racionamiento, como la de Francia, que propuso a sus cuidadanos poner la lavadora el domingo.

Francia tiene ahora mismo un problema bastante serio, porque tiene parado más de la cuarta parte de todo su parque nuclear, un país que el 75% de la electricidad que genera es a través de la nuclear. Están teniendo problemas para mantener las centrales en marcha desde hace más de 10 años. Siempre van alegando que son costes de mantenimiento, de revisión, porque encuentran defectos en algún tipo de central, y tienen que revisar todas las del mismo tipo. Y esta, de hecho, es la causa alegada en este momento, que se encontró unos problemas de corrosión en las centrales hace unos meses y se están revisando ahora. Este periodo en el que las centrales nucleares francesas se encuentran paradas ha coincidido con una ola de frío bastante importante, lo que supone mayor demanda de electricidad. En Francia los sistemas de calefacción suelen ser eléctricos. Y el operador de la red eléctrica nacional francesa avisó de que era mejor que los consumos domésticos se hicieran preferiblemente durante el domingo y particularmente, la lavadora, porque preveían que al inicio de esta semana, sobre todo por las mañanas, van a ir muy justos en disponibilidad de electricidad. Esto evidencia este problema estructural. Yo creo que el problema que hay detrás, a pesar de que siempre salga que son temas de mantenimiento, es una dificultad para mantener el suministro de uranio.

Cada vez nos llegan más noticias sobre recomendaciones, que no deja de ser racionamiento, por parte de diferentes países de nuestro entorno.

La semana pasada salió el Ministro de Energía alemán, y hubo algún movimiento parecido del Gobierno austriaco, recomendando a la población que se prepara para una situación de racionamiento de gas, porque ya están viendo venir que va a haber un programa muy gordo con Rusia. Sabemos que Rusia ha dicho que a partir del 1 abril, los pagos de gas se tendrán que realizar en rublos. Esto es una estrategia que está siguiendo el Kremlin, para poder movilizar sus reservas, porque el problema que ellos tienen es que los euros y los dólares no los pueden utilizar ahora mismo debido a las sanciones que se ha impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania. Su estrategia es pagarle en rublos y así, de esta manera, como esos rublos solo los van a poder gastar en Rusia, garantiza que haya un flujo de bienes hacia Rusia. Los países europeos no quieren ceder a este chantaje, pero al final necesitan el gas. Y esto, como es lógico, ha levantado la alarma de muchos países. Y en el caso de Alemania, ya se están preparando para una situación de restricciones severas. Rusia amenaza con cortar el suministro si no se le paga en rublos y esto sería la hecatombe económica. No sabemos si Rusia va a cumplir sus amenazas, si al final los países europeos se plegarán. Creo que al final no les va a quedar más remedio que bajar la cabeza y aceptar el pago en rublos, lo cual suscita otra cuestión, que es cómo consigues esos rublos.

¿Cuál es la situación de España referente a la dependencia del gas? No nos viene de Rusia, pero sí de Argelia.

Tenemos ahora un problema bastante curioso, y es que Pedro Sánchez decidió de manera bastante sorpresiva reconocer las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, rompiendo con la doctrina de España durante décadas. Esto en Argelia, que apoya al pueblo saharaui, no sentó muy bien, y Argelia ha anunciado que respecto al tema de los contratos de gas que tiene suscritos con sus socios de Sonatrach, la empresa argelina que distribuye el gas, respecto a los contratos que tiene suscritos con sus socios europeos, los va a mantener todos, excepto lo del España, que va a revisar los precios y seguramente serán revisados al alza. Además, también han anunciado que a partir de ahora Italia pasa a ser su socio preferente. Recordemos que Italia también está conectada con Argelia mediante un gasoducto. De hecho, tiene más capacidad que el que conectar directamente Argelia con España.

¿Qué ocurre con los buques metaneros entre Italia y Alemania?

Se empiezan a ver algunas grietas en la Unión Europea. Hay este problema de intentar suministrar gas por otras vías, España está bien colocada porque tiene, como hemos dicho varias veces, la mitad de la capacidad de regasificación de Europa, tiene las plantas de regasificación que se construyeron hace ahora una década, pero en el resto de Europa no hay tantas. Alemania ha empezado a construir una gran planta regasificación, pero es un proceso que lleva 5 años fácilmente y ahora mismo la solución a corto plazo es un tipo de buque metanero especial que tiene capacidad de regasificación en el propio buque. De estos no hay tantos y se están construyendo algunos nuevos. Hay una pugna por quedarse con los buques que hay, una en particular que ha enfrentado a Alemania e Italia y que al final ha ganado Alemania llevándose 5 de estos buques. Italia tendrá suerte si al final consigue llevarse un par de ellos. Cada cual busca su manera de aprovisionarse y, cuando falta el gas, ni socios ni nada. Las redes de gasísticas europeas están interconectadas, con lo cual daría un poco igual donde se descarga el gas, a no ser que no tengas intención de compartirlo con los que, en principio, deberían de ser tus socios.

¿Cómo valoras la propuesta España y Portugal a Bruselas de limitar el precio del gas del megavatio hora a 30 euros? Bruselas no aceptaría 30 euros, pero quizá sí 50 euros.

La idea es que se limite el precio del gas para la generación eléctrica, no es el precio del gas en general. Todos los particulares y empresas que estén consumiendo gas directamente para quemar, como cerámica, vidrio o ladrillos, aquí no se va a limitar el precio. Se está hablando de limitar el precio para generación eléctrica y, esencialmente, dentro de lo que es el sistema de fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Ahora mismo, el precio del megavatio hora de gas está mucho más alto, ha llegado a estar en algún momento a 220€. El límite de 50 euros para la generación, habrá que ver exactamente en qué condiciones lo acepta Bruselas. En principio podría aceptar, pero parece que la idea no es exactamente que el precio máximo se fije en estos 50 euros, tanto como que se convierte la diferencia con el precio se fijaría con el sistema habitual, con el sistema marginalista, como una deuda que el Estado español adquiere con las empresas eléctricas y que tendría que compensar más adelante. En el fondo, es una deuda que se acumula ya a todo el déficit de tarifa que se arrastra desde hace décadas y que es una carga con intereses sobre todos los españoles. Vamos a ver si con esto conseguimos reducir la factura eléctrica, aunque si se hace con este procedimiento, en realidad es un pago diferido, es decir, no lo pagas ahora, pero pagarás más tarde y encima con intereses.

¿Qué está pasando en México?

En los estados del norte de México tienen un problema de desabastecimiento de gasolina, porque, de manera masiva, hay muchos ciudadanos estadounidenses que están cruzando la frontera para cargar sus coches en México, donde la gasolina es considerablemente más barata que en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha producido un proceso de encarecimiento de la gasolina, asociado a la llegada al máximo de producción de petróleo y a las dificultades para mantener los ritmos de extracción. La baja calidad del fracking hace que sus procesos de refinado sean más caros y repercute en mayor precio de la gasolina, que ahora mismo se considera insoportable para sus ciudadanos estadounidenses. Quien está a cierta distancia de la frontera, va a México a repostar y cargar bidones, hasta el punto de que está creando problemas de abastecimiento en los estados del norte de México. A esto se añaden las dificultades que está teniendo Estados Unidos para proveerse de petróleo con el cual refinar diésel, no le basta con el fracking ni con el petróleo extrapesado que le llega de Canadá, y por eso, pues empezaron a negociar con Maduro después de haber estado, apoyando a Guaidó durante tanto tiempo. También motivó el acercamiento a Estados Unidos hacia Irán.

Y la política internacional se la carga la energía.

Un motivo de gran preocupación en Estados Unidos y Francia es que el uranio enriquecido se lo estaba suministrando en buena parte Rusia. Y en la situación actual no es muy fácil que Rusia te venda el uranio enriquecido que, además, se trata de una materia muy sensible por su vertiente militar. Hay tal juego de interrelaciones y dificultades, que realmente la situación se está poniendo muy complicada. Y en buena medida por el hecho de que no se quiere aceptar que estamos en una crisis que no es coyuntural, que hay una parte que es sistémica y que implica que se tienen que hacer cambios muy profundos que no se quieren abordar.