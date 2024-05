Un error que vale un ascenso

El Class Bàsquet Sant Antoni volvió a quedarse el pasado fin de semana a las puertas del ascenso a la LEB Oro. El equipo ibicenco ganó el partido ante el Morón por siete puntos de diferencia cuando necesitaba superar la diferencia de nueve puntos con las que su rival venía del partido de ida. Sin embargo, el guión podría haber sido muy diferente. En el equipo ibicenco, además de la decepción lógica por quedarse de nuevo a las puertas de alcanzar la LEB Oro, el clamor es absoluto en torno a una jugada que podría haber hecho que el guión fuera absolutamente distinto.

Con el marcador situado en 83-76 para los de Sant Antoni, llegaba la última jugada del partido. Con apenas un segundo y cinco décimas para llegar al final del encuentro en un abarrotado Poliesportiu de Sa Pedrera se producía una acción que provocaba la indignación de los jugadores y aficionados del equipo ibicenco. El balón le llegaba a De la Rua, uno de los mejores jugadores del Class Bàsquet Sant Antoni y cuando el ex Canoe se disponía a lanzar a canasta era objeto de falta por un rival.









Uno de los colegiados, situado justo al lado de la jugada, alzaba su mano señalando la falta pero de inmediato variaba la decisión y daba por acabado el encuentro ante la desesperación de la afición y el desasosiego de un equipo que instantes antes había tenido en las manos de Rafa Casanova la canasta para voltear la situación. La falta de Parex sobre De la Rua habría supuesto tres tiros para el jugador del Class Bàsquet Sant Antoni en lo que podría haber sido la jugada del ascenso puesto que el de Guadalajara tiene uno de los mejores porcentajes desde el tiro libre. Pese al clamor y la indignación de afición y club, desde el Class Bàsquet Sant Antoni asumen el quedarse sin ascenso y prometen volver a pelearlo la temporada que viene ya sin Jordi Grimau como jugador y sí como director deportivo de la entidad ibicenca.