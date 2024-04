El colorido se nota ya en la capital y los pueblos de Mallorca, balcones con la bandera, bufandas, más camisetas bermellonas de lo habitual, las camisetas conmemorativas de Cope de esta final agotadas en cuatro horas, aunque habrá más. Y los taxistas de Palma que así lo quieran con su camiseta durante esta semana.

La idea fue del taxista Xisco Tomás, quien explicaba en Deportes Cope Baleares que no ha habido ningún inconveniente para que así fuera. De hecho, admite entre risas Xisco que "el domingo ya la llevaba puesta aunque aún no tenía permiso. La propuesta fue bien recibida, el alcalde y el director de movilidad me dijeron que no había problema y que daría aviso a la policía local para que no pusieran ninguna pega".

Sobre las reacciones de los clientes al subirse al taxi, decía Xisco que "compré hace tiempo la bufanda de la final de Copa y ahí si ha habido gente que me ha dado la enhorabuena. Como anécdota llevé a un cliente del Athletic que me dijo 'qué mala suerte habéis tenido' al jugar contra el Athletic la final y yo le respondí que a lo mejor la mala suerte la había tenido él", dice con una sonrisa.

Xisco tampoco ha tenido a bordo a ningún balearico según comenta y el viernes viaja a Sevilla y espera que los compañeros que se quedan en Palma puedan sacar el trabajo sin problema el fin de semana.