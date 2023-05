Xisco Jiménez, a tiempo para la final de Las Gaunas

Es la semana más difícil en la historia reciente del Atlético Baleares, se juega la categoría, la Primera RFEF a un partido. Nadie hace nueve meses podía imaginar algo así con un equipo que siempre ha peleado en los últimos años por el ascenso, con jugadores de nivel y experiencia para la categoría.

Los balearicos sin embargo dependen de sí mismos para salvarse, ganando están salvados, si no ganan habrán descendido. Una buena noticia es que recupera al delantero Xisco Jiménez, quien lleva entre algodones dos semanas. De hecho no se descartaba que estuviera ya ante el Calahorra, pero se prefirió no arriesgar a romperse y se prefirió que estuviera en la última jornada. El experimentado goleador quiere estar en la final de Las Gaunas ante la SD Logroñés de este sábado (19:30h) y hará todo lo posible. Para Xisco es una cuestión de orgullo, a sus 36 años volvía en el mercado de Enero al equipo en el que empezó, aunque no ha podido participar todo lo que hubiera querido por los problemas físicos. A pesar de todo lleva tres goles.

Además cuentan con la baja de Petcoff por sanción. Los balearicos fuera de casa no han sido muy ganadores, sólo tres victorias y ocho empates, tercer peor equipo fuera de casa mientras que la SD Logroñés ha sido el séptimo mejor equipo en casa, con tan solo cuatro derrotas en Las Gaunas.

Hay preocupación por el desequilibrio del equipo en las últimas jornadas, que ha jugado con mucho jugador de ataque pero se ha mostrado endeble después en el repliegue. Hay que intentar salvar la categoría, es un palo muy duro para la afición balearica que llevaba años ilusionada con el ascenso ver ahora un posible descenso. Y en especial un palo duro para el propietario que ha invertido mucho dinero y esfuerzo en profesionalizar el club y en equipos con aspiraciones durante estos nueve años.

La temporada empezó torcida.-

Ya empezó mal la cosa esta temporada con Jordi Roger en el banquillo, la decisión seguramente más controvertida del presidente Ingo Volckmann y que no fue entendida en el Estadio Balear. Roger tenía la confianza del presidente y encabezó un proyecto difícil porque su experiencia al frente del equipo ya no había sido positiva anteriormente.

El desgaste fue importante con la grada y sobre todo el equipo no funcionó. El propietario del club balearico acabó asumiendo que había que cambiar de entrenador, David Sierra primero y después Onésimo Sánchez trataron de rectificar la trayectoria del equipo. De nuevo Volckmann decidió dar un volantazo por falta de confianza en Onésimo y prefirió apostar por alguien de la casa como García Escudero Tato, que ha funcionado bien como revulsivo y que ha logrado 19 puntos en 14 partidos, pero con un bajón importante en el tramo más decisivo.

El equipo había salido del descenso y se había estabilizado con Tato, pero incomprensiblemente tras ocho jornadas sin perder, el equipo balearico lleva ahora cuatro sin ganar, con tres derrotas consecutivas y se juega todo el sábado en Las Gaunas frente a la SD Logroñés.