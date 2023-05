Xisco Jiménez es la gran duda para la final balearica ante el Calahorra

Hace unas semanas nadie esperaba un desenlace de la competición como el que tiene por delante el Atlético Baleares, pero así ha sido. El equipo blanquiazul está en descenso aunque empatado a puntos con la permanencia, que marca en este momento el Cornellà, 43 puntos, por lo que el encuentro del sábado ante el Calahorra de la penúltima jornada adquiere carácter de final.

Para el encuentro tratará de recuperarse el delantero Xisco Jiménez, quien fue baja en Irún por molestias. De hecho fue duda hasta el último momento y antes del encuentro se anunció que finalmente no estaría en el partido. El delantero intentará por todos los medios llegar a tiempo aunque con prudencia, ya le costó caro su debut ya que tuvo una lesión larga. El que no estará seguro es Damián Petcoff, que vio la roja en Irún por una entrada desafortunada facilitada por el campo embarrado. El jugador se disculpaba por su error

Pedirle disculpa a @J_Azkue ,sobre todo a mis compañeros por fallarles.

En todo momento mi intención es ir a por la pelota y despejarla antes que el rival,el campo mojado me hizo llegar antes pero fallé y le erro a la pelota. La roja es justa, solo aclarar mi intención. ???? pic.twitter.com/eeNuyIN3yY — Damián Petcoff ???????? (@DamianPetcoff) May 15, 2023

Disculpa que fue aceptada por el jugador del Real Unión que recibió la entrada, Julen Azkue.

Está todo ok ??

Suerte en lo que queda de temporada — Julen Azkue (@J_Azkue) May 15, 2023









Los balearicos no dependen de sí mismos aunque todos tienen el convencimiento de que así será finalmente porque hay un enfrentamiento directo en la última jornada entre el Real Unión y La Nucía. En todo caso, el Atlético Baleares debe centrarse en ganar sus dos partidos ante Calahorra y SD Logroñés, para lo que deberá mejorar sus prestaciones ya que lleva tres derrotas consecutivas. En cuanto a los otros rivales, el Cornellà recibe al Sabadell que no se juega nada, el Real Unión juega en Castellón, La Nucía recibe al Barcelona At.

El Atlético Baleares ha empezado fijando precios populares para el encuentro del sábado a las 19:30h en el Estadio Balear. Los abonados disponen de entradas a 1 euro, mientras que los no abonados pagan 5 euros. Pero no será lo único, el club trabaja con las Peñas balearicas para organizar la animación previa al encuentro ante el Calahorra.

Paralelamente, el AtB también está intentando organizar un vuelo charter para el desplazamiento de la última jornada, la próxima semana, a Logroño. Los balearicos jugarán en Las Gaunas ante la SD Logroñés, que ahora mismo aún tiene algunas opciones aunque remotas de playoff. Se está a la espera de encontrar avión para poder organizar el viaje y sacar las plazas a la venta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado