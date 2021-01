Xisco Hernández regresa al Bengaluru indio

Xisco Hernández vuelve al fútbol indio. El jugador mallorquín es nuevo jugador del Bengaluru FC, un club al que conoce más que bien ya que el Bengaluru fue el equipo en el que conoció de primera mano el fútbol indio y en el que ha logrado ser uno de sus grandes nombres. El jugador balear ya se encuentra en la India en donde va a tener que cumplir cuarentena por la situación que ha provocado la pandemia de COVID19 y las indicaciones sanitarias.

Durante una entrevista hoy en Deportes Cope Mallorca el jugador mallorquín ha relatado que su vuelta a la liga india ha venido dada por el hecho de que su idea de regresar al Atlético Baleares no ha fructificado. "Decidí que Héctor, mi representante, viniese a Palma a verme a mi y al club para ver de arreglar esa situación, eso que parece haber ahí. Yo quiero mucho al Atlético Baleares y siempre me he sentido muy querido", ha explicado Xisco que ha subrayado también que "si volvía a jugar en España, tan sólo quería hacerlo en el Atlético Baleares".

El ex jugador del Atlético Baleares, además, ha explicado que tiene ganas de poder volver a competir con el Bengaluru una vez pase la cuarentena obligatoria que está pasando ahora mismo tras haber decidido no renovar con su anterior club. En el momento en el que pueda volver a jugar, Xisco comenzará así una nueva etapa en la liga india que se prolongará hasta el final de la presente temporada siendo así, quizá, uno de los jugadores españoles que acumula mayor experiencia en el fútbol indio en los últimos años.