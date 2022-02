Xavi Calm a punto de ser destituido como técnico del Atlético Baleares

Se acaba la etapa de Xavi Calm como técnico del Atlético Baleares. El club tiene decidido el relevo en el banquillo tras la derrota ante la Balompédica Linense por 1-0, segunda derrota consecutiva que cierra una semana nefasta tras haber perdido en Sanlúcar el miércoles y ayer en la Línea de la Concepción.

El Atlético Baleares está negociando con otro entrenador para que se haga cargo del equipo para buscar un revulsivo ante un equipo que ha dejado de ser ganador y que se muestra tocado anímicamente, como el propio entrenador reconocía esta semana. Para Calm el equipo "no está disfrutando de jugar", por alguna razón el equipo se ha bloqueado, no es fluido en ataque, no acierta las pocas ocasiones que tiene y está en una mala dinámica. Parecía que a pesar de la ausencia de partidos de liga por el covid entre finales de Diciembre y comienzo de año el equipo cogería la directa por su alto nivel competitivo en la Copa del Rey, pero no ha sido así al retomar la competición liguera.

Las victorias costaban y se han perdido muchos puntos por el camino. En lo que llevamos de 2022 el Atlético Baleares ha sumado 11 puntos de 27 posibles, y más que los puntos es la falta de confianza que transmite en este momento el equipo. La apuesta por mantener a Calm en las últimas jornadas ha cambiado tras la última derrota. El club quería arropar a su técnico, que cuenta además con el apoyo del vestuario.

Xavi Calm cogió al equipo a finales de la pasada temporada cuando sustituyó a Jordi Roger, con quien llegó como segundo entrenador y con la propia bendición de Roger, actual secretario técnico de la entidad como segundo de Patrick Messow. Calm consiguió levantar a un equipo que iba en caída libre y que se jugaba quedarse fuera de la Primera RFEF. Su apuesta fue un éxito rotundo, ya que consiguió seis victorias de ocho partidos que dieron la clasificación.

Esta temporada empezó muy bien y llegó a ser líder de grupo, pero todo empezó a torcerse en Noviembre con la lesíon de Iñaki Olaortua, el equipo perdió solidez defensiva y después otras bajas y sobre todo el covid, que les dejó sin competir más las vacaciones supuso un mes sin jugar en liga. En medio la Copa, con una gran excitación y gran nivel deportivo del equipo con el 5-0 al Getafe y la eliminación del Celta también para caer finalmente en octavos ante el Valencia. Xavi Calm ha demostrado ser un gran técnico en lo táctico y en su liderazgo tranquilo, pero la mala dinámica se lo va a llevar por delante.