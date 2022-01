Vinculan a Sergio Rico con el Real Mallorca

En un momento en el que la portería del Mallorca vuelve a ser foco de atención debido a la prolongada ausencia de Dominik Greif y la irregular temporada de Manolo Reina. De hecho, el pasado fin de semana, en casa del Levante, Reina se fue al banquillo siendo titular Leo Román que debutó en la máxima categoría con el Mallorca cumpliendo, a pesar de los dos goles encajados, con su cometido de manera más que digna.

Sin embargo, un nuevo nombre ha saltado hoy a la palestra y ese nombre es el de Sergio Rico, ex jugador del Sevilla y actualmente en la plantilla del Paris Saint Germain. El nombre del portero surge a raiz de un mensaje publicado en redes sociales por el periodista Matteo Moretto en el que aseguraba que tanto PSG como Mallorca estarían negociando la posibilidad de que Rico se incorporase, en calidad de cedido sin opción de compra, al Mallorca en este mercado invernal. La información, confirmada posteriormente por Deportes Cope Baleares, situaría al guardameta en la isla en caso de fructificar las negociaciones entre franceses y mallorquines.

De esta manera, el conjunto mallorquinista repetiría la operación del año pasado en la que incorporó a Koke Vegas, ex del Levante entre otros, al no cristalizar la incorporación de Greif en esa primera instancia y en ese mercado invernal de 2021. Con la dura competencia de Donarumma y Keylor Navas, Rico apenas ha tenido protagonismo con el PSG y su último partido data del pasado mes de noviembre por lo que la idea de poder incorporarse a un equipo en el que, teóricamente, vendría para tener minutos no sería del desagrado del jugador. Con la salida ya prácticamente hecha de Joan Sastre y las ya conocidas marchas de Lago Júnior al Huesca de y de Febas al Málaga, el Mallorca parece obligado a mover ficha cuanto antes.