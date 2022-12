La victoria ante el Racing le da nueva vida a la UD Ibiza

La UD Ibiza está más viva que nunca tras una victoria agónica y afortunada ante el Racing, en el primero de los dos duelos directos de esta semana, el siguiente será ante el Málaga también en Can Misses (domingo, 14h). Por una vez se giró la tortilla y el castigo que han recibido los celestes en cuanto a penaltis absurdos fue al revés.

Esta vez le tocó a favor, un penalti por mano en los últimos instantes de partido castigaba a un Racing que ya se había quedado con uno menos por expulsión de Gassama más que discutible (la segunda amarilla) y daba una oportunidad de oro a los ibicencos. Fue Cristian Herrera, que había entrado unos minutos antes el encargado de patear el penalti de más responsabilidad de los últimos tiempos en la UD Ibiza. Los celestes siguen colistas pero a tres puntos de permanencia, que marca precisamente el Racing. En los cántabros brilló el meta mallorquín Parera mientras estuvo discreto el jugador cedido por el Mallorca, Mboula. Era el retorno de Rubén González Alves a Can Misses tras su no renovación el pasado verano.

La temporada está siendo un auténtico calvario para los ibicencos, que ya llevan cuatro entrenadores, tres fichados y uno interino, y que siguen siendo colistas de Segunda a pesar de la victoria, empatados a 15 puntos con su próximo rival, un Málaga que ayer empataba 1-1 ante el Granada en La Rosaleda.

Era el debut de Lucas Alcaraz en Can Misses tras la derrota por la mínima en La Romareda de la semana pasada. El técnico mantuvo todo lo que pudo el bloque y sólo hizo un cambio, la entrada de Nolito en el once, a pesar de recuperar tras sanción a Goldar, Morante y Diop. El técnico quiere un equipo con pocos cambios, poca modificación también de sistema, ser lo más simples y precisos posible para conseguir darle algo de seguridad y equilibrio a un equipo sujeto a múltiples cambios durante la temporada.

El Ibiza no es ni carne ni pescado ahora mismo, y eso es precisamente lo que pretende el nuevo técnico, que vuelva a ser un equipo reconocible. En la primera mitad se vio a un equipo vivo, su circulación de balón volvió a ser algo más rápida y los jugadores durante bastantes minutos jugaron con convicción, esa actitud que no suelen tener los colistas. Fueron los brotes verdes de un equipo que por momento pareció tener la consistencia de antaño. Al no obtener premio, apenas un remate de Ekain y un falta de Javi Vázquez que detuvo en ambos casos el ex mallorquinista Parera, los celestes se fueron desinflando.

Con los cambios, Lucas volvió a darle impulso al equipo, entraban Morante, Miki y Bogusz de golpe en el 58' ante un Racing con 10. Finalmente entraban Castel y Herrera, era obvio que con estos jugadores en el campo, con Morante dando un poco más de criterio a la distribución, Castel, Herrera, Bogusz, Nolito, había calidad y pólvora para que llegara el gol. Pero no llegaba, no en vano el Racing es un equipo sólido y aún con 10 lo fue más. De hecho tuvo el partido para ganar, pero Fuzato en una cuádruple intervención en un corner, como no se ha visto en los últimos tiempos en Segunda, mantuvo el cero en la puerta. Después llegaría el gol de penalti de Herrera y la explosión de júbilo en Can Misses.

El técnico Lucas Alcaraz se muestra "muy contento por los chavales y por la afición. He notado mucho a la afición durante la segunda parte apretando y viviendo el partido. A los chavales hay que resetearles lo más rápido posible porque no hay tiempo. Me quedo con la primera parte aceptable y que en la segunda han creído hasta el final. Con la misma idea de juego hemos mutado algo a jugadores más ofensivos. Es demasiado pronto para jugar con los sistemas. El estadio arquitectónicamente me encanta porque tienes a la gente cerca y los banquillos están cerca. La afición ha jugado el partido con el equipo, el equipo tiene que dar el primer estímulo, ojalá lo sigamos dando y luego la gente ha sido factor importante. Jugar ante diez con un equipo bien trabajado y buen entrenador se te complica".

Este viernes el presidente Amadeo Salvo aprovechará para presentar la campaña de abonados de la segunda vuelta y seguramente para mandar mensaje a la afición en un momento crucial para enderezar el rumbo de esta temporada.