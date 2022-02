En Vallecas con el cuarto fichaje, Raíllo, a intentar meterse en semifinales

Antonio Raíllo es el cuarto "fichaje" de invierno del RCD Mallorca. El central ha vuelto a una lista de convocados medio año después de haberse lesionado contra el Betis en la primera jornada. Una recaída más bien porque se había lesionado en la pretemporada. Aquella lesión en el pie en el caluroso Agosto se convirtió en un calvario para el defensa.

El tratamiento conservador no tuvo éxito y acabó pasando por el quirófano. Han sido meses muy largos para un jugador que es todo entusiasmo y carácter, su ausencia la ha notado mucho el equipo sin desmerecer el trabajo de Valjent y Russo, que ha aprovechado su oportunidad, unos días con más éxito que otros pero general cumpliendo. Raíllo se ha entrenado a tope en los últimos días y las sensaciones son muy buenas.

Luis García Plaza incluyó al cordobés en una lista en la que están los tres fichajes, los tres podrían debutar hoy contra el Rayo Vallecano en los cuartos de final de la Copa del Rey si se solucionan los trámites con Extranjería. Quien debutará será probablemente Sergio Rico en la portería, a la espera de lo que ocurra con el papeleo con Giovanni González y Muriqi.

Además, Baba es baja a pesar de haber viajado, y quien no ha viajado es Dani Rodríguez. Dijo el técnico sin nombrar al jugador que había un positivo. Se espera a Take Kubo procedente de Japón tras los dos compromisos con su selección. No llegó a jugar contra Arabia Saudí (2-0) por lo que estará en el banquillo disponible esta noche en Vallecas.





Luis García y el mercado.-

El director deportivo Pablo Ortells valoró el mercado y se mostró conforme con el trabajo realizado por su departamento con las incorporaciones de Rico, Giovanni y Muriqi. A pesar de los cinco delanteros Ortells no ve una plantilla descompensada, considera que el kosovar es distinto al resto de delanteros, algo que ratificó después un Luis García que no quiso valorar el mercado pero habló bien de las tres incorporaciones.

El hecho de no querer valorar el mercado de fichajes ha abierto muchas especulaciones. Todo el mundo da por hecho que es una forma de censurar el trabajo del club en los refuerzos, pero lo cierto es que el técnico se ha mostrado contento con las características de los tres refuerzos.

El club intentó sin éxito traer finalmente un extremo, pero las opciones que gustaban no pudieron salir de sus clubes y los que estaban disponbiles no eran lo que buscaba Luis García por lo que se optó por no traer a nadie más.

Ortells comentaba que "tenemos un consenso con el entrenador. Normalmente salen los que menos protagonismo están teniendo (Febas, Lago, Sastre y Mboula), descompensados no estamos, tenemos 25 jugadores y jugadores del filial en dinámica de primer equipo. Hay jugadores de sobras para competir por el objetivo que es mantenernos. La gente está comprometida en este proyecto, en este equipo. Tenemos suficientes recursos para afrontar estos cuatro meses".

Luis García decía que "no voy a responder sobre el mercado .Ha salido Pablo para comentarlo y yo centrado estoy en una previa de un partido tan importante y mis jugadores, los que van a jugar, necesitan que su entrenador esté centrado .Con el tiempo iremos contestando pero en la previa los jugadores necesitan oírme hablar del partido tan importante".

Sobre tener cinco delanteros y si se plantea jugar con dos arriba el técnico decía que "ya lo hemos hecho lo de jugar 4-4-2, el día del Espanyol lo hicimos y alguno más. Con Muriqi nos cae más ese formato por el tipo de delantero que es, nos da un físico que no teníamos. No quiere decir ni que juegue ni que vaya a ser el sistema pero ya últimamente lo hemos hecho".