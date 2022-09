Valjent se pone a 150

Llegó casi sin hacer ruido y, a día de hoy, es uno de los jugadores más importantes del Real Mallorca y uno de los jugadores más queridos por la afición mallorquinista. Martin Valjent alcanzaba el pasado fin de semana los 150 partidos como jugador del equipo mallorquinista y entraba así en la privilegiada lista de 50 jugadores que suman un número importante de partidos a sus espaldas. "Cuando llegué aquí no me imaginaba que podía alcanzar este número. Ojalá sean más. Cada uno de ellos es especial, he disfrutado de todos y estoy orgulloso por ello", ha explicado el central en declaraciones a los medios del club.

Valjent además ha echado la vista atrás recordando los momentos vividos durante estas cinco temporadas en las que ha defendido la camiseta mallorquinista. "He vivido momentos muy bonitos, como los ascensos o la salvación del año pasado, pero también alguno malo, como aquel descenso. En todos estos momentos adquieres muchas experiencias y vas creciendo", ha explicado un jugador que suma un total de 77 partidos de Primera División, 62 de Segunda, 7 de Copa del Rey y 4 de promoción de ascenso a Primera.

El central eslovaco afronta ya los próximos retos con optimismo e ilusión pero sin olvidarse de todos los compañeros con los que ha compartido vestuario en estos 150 partidos. "Estoy orgulloso de mi camino en este club, con mis compañeros. Les agradezco a cada uno de ellos los momentos que he podido compartir en estos 150 partidos" ha asegurado un Valjent que ha apuntado, sobre su entrada en el top 50 de jugadores con más partidos en el Mallorca que "me gusta la historia del club y las estadísticas, pero lo importante es lo que transmites. Hay jugadores que han estado menos y puede que hayan transmitido más. Lo bonito es poder representar en muchas ocasiones a un club tan importante como el Mallorca. Me siento muy afortunado"