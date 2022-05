El último baile de Reina y Salva Sevilla

No podía tener mejor final el que seguramente haya sido último partido de Manolo Reina y Salva Sevilla en Son Moix. Más de una docena de fichajes después, la vieja guardia del Mallorca, los que vinieron a Segunda B a iniciar el proyecto de reconstrucción, están tirando del carro. Volvía Manolo Reina a la portería el miércoles en el Pizjuán, volvía ayer en su casa, Salva Sevilla siendo titular en estos partidos definitivos, Raíllo por supuesto, y finalmente Abdón, el delantero de los goles heroicos que serán recordados.

De esa vieja guardia, de la columna vertebral que ha sostendio este Mallorca en los últimos cinco años, todo el mundo da por hecho que el capítulo final para Reina y Salva, que el partido en El Sadar de Pamplona será el último con la camiseta del Mallorca.

Cosas más raras se han visto en el fútbol, por supuesto, pero a estas alturas nadie cree que vayan a continuar porque no recibieron oferta de renovación ni tampoco una idea aproximada de los planes con ellos. Esa falta de claridad y de franqueza ha provocado malestar en los futbolistas, si bien no han dicho esta boca es mía, no han abierto la boca. Reina se caía del equipo en Enero, su temporada estaba siendo muy irregular y Luis García, con todo el dolor de su corazón, apostó por otro portero. Aguirre mantuvo a Rico pero tras la goleada ante el Granada decidió recuperar a Reina, necesitaba carácter ahí atrás para sostener al equipo, la jerarquía del meta ha sido casi tan importante como lo que pueda parar. Salva Sevilla había dejado de ser titular hasta estos partidos definitivos, su gol al Granada tuvo una celebración muy enrabietada y dedicatoria al palco, no hacía falta decir nada más.

Los jugadores que han sido importantes en este ciclo son los que están luchando por la permanencia, es lo que les falta. Han conseguido tres ascensos, uno a Segunda y dos a Primera, pero lo que no han conseguido es la permanencia en Primera. Hace dos campañas bajaron y esta temporada se estaba pareciendo en todo a aquel curso, con tantos goles encajados y un equipo en caída libre.

El mallorquinismo les adora, Reina y Salva han sido fundamentales en este ciclo, no podían tener un mejor partido final en Son Moix con el estadio casi lleno y una victoria al final. Les falta el último baile, Pamplona. Ganar a Osasuna para dejar al Mallorca en Primera. Tras el encuentro y con las pulsaciones bajando muy lentamente, Salva y Reina reunían a sus familias y se fotografiaban sobre el césped de Son Moix. Es su despedida. Son jugadores emblema del club, han hecho historia, merecen salir por la puerta grande, no puede ser una despedida por la puerta de atrás.

Se están despidiendo de Son Moix Salva Sevilla y Manolo Reina pic.twitter.com/xeiR5q1uSM — Jordi Jimenez (@Jordi10Jimenez) May 15, 2022