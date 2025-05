La UD Ibiza ya es de playoff pero pierde a Álex Gallar

Mallorca - Publicado el 12 may 2025, 08:54

La Unión Deportiva Ibiza ha cumplido con el primer objetivo, clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda, una vez se escapaba el ascenso directo, que ha sido para el Ceuta, ya equipo de Segunda División 45 años después.

Los celestes ganaban el sábado al Alcorcón por 2-0 con goles de Davo en su regreso al once inicial tras la lesión, y Monjonell. El goleador volvía a demostrar lo importante que es para este equipo y nadie duda de que sin su lesión, quizá el equipo hubiera estado peleando por ese ascenso directo con el Ceuta. Fue lesionarse el gallego y el Ibiza dejó de ganar porque perdió el gol, más allá de las lesiones de otros compañeros.

El equipo ibicenco suma 59 puntos y se ha situado a un punto del Real Murcia, que sólo pudo empatar en esta jornada. A falta de dos jornadas, la UD Ibiza puede pelear el segundo puesto, el sábado juega en el campo del Atlético de Madrid B y acabará la liga ante el Ceuta precisamente en Can Misses.

La penúltima jornada es con horario unificado a las 19h y el Murcia juega ante un equipo que se está jugando la categoría, como el At. Sanluqueño. Aunque los celestes también se las ven con un equipo que opta al playoff, está a dos puntos.

Por lo pronto, el Ibiza tiene que llegar lo mejor posible al momento de la verdad, que será el playoff de ascenso. Y ya sabe que seguramente lo haga sin uno de sus jugadores más importantes en ataque, Álex Gallar, quien lleva seis goles y ocho pases de gol. El egarense se lesionaba ante el Alcorcón y el técnico Paco Jémez, mostraba su preocupación: "no es poca cosa. Es la gran pega de este partido, que hemos perdido a un jugador que yo siempre espero que sea diferencial en lo que hace. No tiene buena pinta, no va a ser para dos semanas, va a ser para más".