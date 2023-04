Toni Nadal ve a Rafa regresando pronto

Hace algo menos de una semana Rafa Nadal hacía un comunicado preocupante en el que dejaba claro que las cosas con su recuperación no iban bien y que no podría jugar en Madrid. Es el tramo más importante del calendario del tenista por lo que estaba claro que no se encontraba bien para competir.

La gran pregunta surgió de inmediato, ¿llegará a Roland Garros? nadie lo sabe, el tenista admitía que habían decidido con su médico Ruiz Cotorro y su equipo cambiar de rumbo en la recuperación. Es obvio que Nadal hará todo lo posible por estar en la gran cita del año y aspirar a la 15ª copa de los Mosqueteros y 23 Grand Slam. Pero el cuerpo tiene que acompañarle, si no está en condiciones de jugar a un nivel óptimo será difícil que Nadal quiera dar una mala imagen en París, su santuario, en "Nadal Garros".

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023





Quien ha dado algo de esperanza es Toni Nadal, quien en unas declaraciones en Televisión Española antes del Mutua Madrid Open, ha dicho que "Rafael está recuperándose. Creo que falta poco para que pueda competir pero en este torneo no ha podido ser, que es uno de los que le hace más ilusión jugar".

Sobre cómo afrontará Roland Garros, "evidentemente no va a llegar con una buena preparación, desde el 10 de Enero no juega partidos, lleva bastante tiempo sin competir, antes de Enero tampoco compitió mucho. Pero Rafael coge la forma pronto. Si tienes la suerte de tener un sorteo asequible en un Grand Slam, bueno... siempre lo he dicho, en la primera semana no es favorito,no lo era tampoco en Australia el año pasado, pero a partir de la segunda semana ya dices que podemos contar con él. Pues yo espero que pase lo mismo en Roland Garros. Él y la familia soñamos con eso, él tiene la mentalidad para poder afrontarlo".