Toni Lato se muestra consternado por la catástrofe en Valencia y reflexiona tras el Alavés-Mallorca: "Ha sido inhumano"

El Alavés-Mallorca abría la jornada 12 en Primera División, una jornada marcada por el drama que se está viviendo en la Comunidad Valenciana y Letur (Albacete) especialmente. Con tres días de luto en España, se ha producido un debate amplio, que se esté disputando la jornada excepción hecha de los partidos de los equipos de la Comunidad Valenciana.

Son muchos los protagonistas del fútbol que han reflexionado en las últimas horas sobre la idoneidad de disputar la jornada, con muchos profesionales afectados en cuanto a conocidos y familiares, muchos jugadores de Valencia en los diferentes equipos. Pero ante todo por estar en medio de un luto nacional y con todas las miradas y fuerzas puestas a disposición de la ayuda a los afectados de la histórica y terrible gota fría que se ha llevado por ahora un número indeterminado de vidas. Oficialmente van 207 muertos por ahora. Vicente Moreno técnico valenciano de Osasuna, ex del Mallorca, comparecía destrozado antes del Osasuna-Valladolid.

El minuto de silencio en Mendizorroza antes del Alavés-Mallorca ponía la piel de gallina. La imagen obviamente estaba centrada en el bermellón Toni Lato, lateral de la Pobla de Vallbona, así como el portero del Alavés Sivera, de Jávea y el técnico local y ex del Mallorca, Luis García, muy vinculado a la Comunidad Valenciana con residencia en Altea.

Tras el encuentro, Toni Lato se mostraba abatido en Movistar, había hecho lo que había podido durante el partido, haciendo un esfuerzo mental. Su cabeza ha estado en otro sitio, ha perdido además a un ex compañero de cantera como José Castillejo.

"Han sido momentos muy difíciles para mi tierra, no tengo palabras, han sido momentos difíciles a nivel mental sobre todo, he perdido a un compañero, muchos fallecidos, muchas familias que no encuentran a sus seres queridos. Quizá no se entiende haber jugado, es algo inhumano, que estemos hoy aquí, como ha dicho Vicente Moreno, es difícil para los que estamos fuera no poder estar ayudando a nuestra gente".

Además de Lato, Luis García hizo esta reflexión: "para mí, es personal, y hemos ganado, que hayamos jugado este partido, no hay por dónde cogerlo. Con todo lo que estamos sufriendo, no sólo la Comunidad Valenciana, también otros sitios de España. Y por favor que nos volquemos en ayudar, primero los políticos, sean del color que sean, y a nivel particular, empresas, clubes, particulares ya están ayudando. No somos conscientes de la catástrofe. Veo a la gente volcándose y es un orgullo de país. Que separemos ahora quién tiene la culpa y ayudemos a la gente. Un duelo muy profundo por las víctimas que van a ser muchas".

El defensa bermellón Pablo Maffeo se mostraba crítico: "mucho ánimo a la gente de Valencia, en Mallorca espero que no haya pasado nada. En Valencia todos tenemos amigos y familiares, somos personas". El lateral añadía "que se lo hagan mirar con todas las noticias que llevamos esta semana, miran más por el dinero que por lo demás".