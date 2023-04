Tato da la razón a Ingo Volckmann en el At.Baleares

No fue una decisión fácil ni entendida en ese momento, pero fue una decisión tomada y asumida por el propietario del At.Baleares, Ingo Volckmann. El presidente balearico, un empresario que ha invertido muchos millones de euros en el club y en el Estadio Balear, suele dejar en manos de los técnicos y la dirección deportiva las decisiones deportivas.

Es seguramente la única de sus actividades en las que el empresario alemán afincado en Mallorca desde hace muchos años no decide, a pesar del mucho dinero que le cuesta porque el fútbol no es un negocio o una actividad empresarial tan solo, se rige por criterios deportivos como cualquier otro deporte.

No es Volckmann quien suele tomar las decisiones deportivas aunque deba ser quien en última instancia apruebe las operaciones. En este sentido difiere de otros grandes inversores que ha habido en el fútbol profesional y no profesional que han sido mucho mas intervencionistas. Volckmann sí quiere estar al corriente de lo que se hace, como muchas veces ha expresado en Deportes Cope Baleares.

El empresario sin embargo no asume las decisiones deportivas y siempre ha confiado en la dirección deportiva de Patrick Messow y en los últimos años del secretario técnico Jordi Roger. En el último año, Volckmann sí se ha mojado primero colocando a Jordi Roger al frente del equipo de nuevo esta temporada, una decisión que fue muy criticada por la experiencia anterior del catalán en el banquillo. El propietario decidió poner a Roger tras la gran decepción de quedarse fuera del playoff. Fue una decisión quizá visceral, pero que denotaba el hartazgo por no cumplir expectativas.

Tras la mala trayectoria del equipo, Jordi Roger y el club decidiían asumir un relevo en el banquillo, estuvo David Sierra de forma interina y finalmente se apostaba por Onésimo Sánchez. Pero la aventura del vallisoletano iba a durar poco, tras seis partidos, Volckmann de nuevo tomaba una decisión arriesgada. Su pálpito no era bueno con el técnico, del que no puso en duda su capacidad en su reciente visita a Deportes Cope, pero pensaba que no era lo que necesitaba el equipo en ese momento. Fue una decisión tomada de manera poco racional y basándose en sus sensaciones, contra el criterio en ese momento de Messow y Roger. Y esa decisión fue despedir a Onésimo y apostar por José Antonio García Escudero, "Tato". técnico del filial, el Santanyí.

Seguramente ha sido la decisión más arriesgada del propietario, contra toda lógica deportiva que indica paciencia con los entrenadores para que puedan trabajar y mejorar a un equipo, y sobre todo porque el sustituto debutaba en la categoría. Quién podía suponer que un entrenador que venía de categoría inferior, que no había dirigido en esa categoría, que no había entrado a ese vestuario, iba a ser la solución con el equipo en descenso, en una Primera RFEF igualadísima.

Ingo Vockmann asumió el riesgo como hace en sus empresas, decidió de nuevo que esta vez con el dinero que se ha jugado y se juega en la entidad, necesitaba un cambio y si se equivocaba sería él, no otro .Quería otra cosa, otro espíritu en el equipo, lucha, entrega, compromiso. La plantilla había sufrido una gran transformación, y en ese sentido el trabajo de la dirección deportiva fue muy bueno, porque la llegada de jugadores como Marc Baró, Tropi, Dani Nieto, Víctor Narro, Xisco Jiménez, Carlos Julio y Bilal, han sido efectivas.

Pero la gran decisión era la del banquillo. Ingo Volckmann tuvo confianza en su instinto y también en la opinión de personas cercanas al club como el coordinador del Santanyí, Martí Losa, que conoce perfectamente a Tato y estaba convencido de que era el entrenador idóneo.

Tras dos derrotas iniciales, Tato consiguió darle mayor seguridad defensiva al equipo, empató dos, paró la caída, y después logró sendas victorias que dieron confianza. Ahora llevan seis partidos sin perder, con 37 puntos están fuera del descenso, la imagen del equipo no tiene nada que ver y juega con mayor confianza. No tiene nada hecho porque los márgenes son muy estrechos, pero están en el camino. Tato ha demostrado que Voclkmann no se equivocaba.