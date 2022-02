Son Moix volvió a ser una fiesta mallorquinista

Un ambiente ambiente extraordinario y el ánimo constante de la afición ayudaron al RCD Mallorca en su día más importante hasta ahora de los muchos que vendrán hasta el final de temporada. El equipo bermellón se juega la categoría y va a estar en esa frontera hacia el abismo salvo que encadene una buena racha de resultados que lo alejen del descenso.

Ahora mismo son cinco puntos la ventaja con esa zona tras el triunfo ante el Cádiz y además un partido menos, el que debe disputar frente a la Real Sociedad el próximo 2 de Marzo en Son Moix.

La convocatoria hecha por el club, el Moviment Mallorquinista y la Unió de Penyes con toda la fiesta previa,recibimiento y mosaico hicieron que se viviera una jornada especial. Sin embargo, el aspecto en el comienzo del partido no quedó tan redondo como debiera debido a la lentitud en el acceso al campo. Al saltar los dos equipos al césped había menos gente de la que minutos después ocuparía las gradas del Visit Mallorca. Es un problema crónico que denuncian los seguidores en cada partido por la lentitud en el trámite de la lectura de los códigos de las entradas o abonos.

Así, minutos después de iniciado el encuentro el aspecto del Estadio era extraordinario, 13.226 espectadores, cerca de los 15.700 que son el 75% de aforo permitido. Pero más que el número la diferencia estuvo en la actitud, con el público llevando en volandas al equipo y apretando también al árbitro y al rival. Luis García no tardó en agradecer al final del encuentro el apoyo de la afición pero dejando claro que "les vamos a necesitar así, que no sea algo esporádico, les necesitamos con esas ganas, ese empuje que nos han dado. Y tenemos ese hándicap de la pista de atletismo, en Vallecas nos daban hasta en el banquillo. Necesitamos que estén con estas ganas porque les vamos a necesitar mucho,mucho hasta el final". Sin ir más lejos el lunes tienen un duelo de máxima dificultad ante el Athletic de Bilbao en el que el día restará afluencia de público.

A pesar de la victoria importante que hizo disfrutar a la afición, en el aspecto organizativo los aficionados denuncian algunos defectos que cuestan entender. Por ejemplo para salir del Estadio, un aficionado colgó una foto de las aglomeraciones por no estar todas las puertas abiertas.

Un partit més sense entendre per què les portes no estan obertes i es creen aquests taps per sortir. Alguna explicació? És perillós! Ja no només per la Covid... si s'ha de fer sortida d'emergència les portes han d'estar obertes. @RCD_Mallorca@MMallorquinista@Uniodepenyespic.twitter.com/Sw7OIBy7W4