Silver sobre el caso Sarver: "Es una investigación compleja"

El caso Sarver está en su recta final. La NBA está concluyendo su investigación, encargada de un bufete de abogados, sobre las acusaciones de misoginia y racismo de ex empleados de los Phoenix Suns. Un caso que ha deteriorado seriamente la imagen del propietario del RCD Mallorca en Estados Unidos.

Curiosamente esta semana ha acudido precisamente el CEO del Mallorca Alfonso Díaz a Phoenix para tratar diferentes cuestiones del club con la propiedad. El presidente Andy Kohlberg estuvo presente en los últimos compromisos y la salvación del equipo.

Hace ya meses que empezó este proceso sobre Sarver en la NBA tras dar a conocer ESPN esas acusaciones de algunos ex empleados y del ex técnico del equipo Earl Watson. Desde entonces, habrán sido interrogados cientos de empleados actuales y ex trabajadores de la franquicia. No es menos cierto que en paralelo a las acusaciones también salieron muchas voces en defensa de Sarver, aunque esto haya tenido menos repercusión, jugadores como PJ Tucker, actual jugador de Miami, entre otros, se mostraron sorprendidos por este caso y dijeron no haber escuchado nunca las cosas que se atribuyen a Sarver, además de no haber visto ese comportamiento inapropiado por racista o misógino.

El ex CEO del RCD Mallorca, Maheta Molango, también se mostró sorprendido en Deportes Cope meses atrás al señalar que nunca observó algo parecido.

La última acusación es la de una ex manager de la organización, Melissa Fender Panagiotakopoulos, quien curiosamente de nuevo vía ESPN, ha calificado de tóxico el ambiente en los Phoenix Suns y que sintió discriminación en la organización. "Noté este tipo injusticias en los Suns y viví personalmente este tipo de desigualdad de género. Cuando intenté compartir mis preocupaciones con Recursos Humanos, fueron desestimadas y en una ocasión me dijeron que me diera una ducha fría".

Los Suns respondieron en un comunicado al poderoso gigante de la comunicación americana que "nos enteramos de las denuncias de una ex empleada y estamos investigando, de acuerdo con nuestra política de respeto al ambiente de trabajo".

Acabe como acabe este caso, el daño reputacional al máximo accionista de los Suns y el Mallorca está hecho. El RCD Mallorca se ha mantenido al margen de todo este proceso que no afecta al club sino a la franquicia, ya que lo que se persigue es que Robert Sarver acabe vendiendo su propiedad en los Phoenix Suns, que por cierto viven su mejor etapa de la década, el año pasado disputaron la final de la NBA con derrota ante Milwaukee Bucks después de 18 años, y este curso han llegado hasta semifinal de conferencia y caer ante los Dallas Mavericks de Doncic.

Sea como sea Sarver, y haya sido como haya sido su, que sólo conocerán quienes han trabajado con el magnate y que ahora trata de conocer con profunidad la NBA mediante esta investigación, lo cierto es que Sarver no ha tenido problemas en contratar altos ejecutivos con sesgo racial, como demustran muchos de sus fichajes, el mismo Maheta Molango, la persona a la que confió su desembarco en el fútbol español en el Mallorca. En los Suns su manager general es James Jones. Además, el presidente del sindicato de jugadores es la estrella de su equipo, Chris Paul. Si en el equipo hubieran percibido algún comportamiento inapropiado cuesta creer que el mismo Paul no hubiera hecho caer a Sarver.

Sobre la investigación, el comisionado de la NBA,Adam Silver, se ha pronunciado en declaraciones a Yahoo Sports: "No, no hay ninguna actualización aparte de que nos estamos acercando al final. No hay duda al respecto. Es una investigación compleja. Hay cientos de personas que están involucradas y necesitan ser entrevistadas. Y también queremos asegurarnos de proteger los derechos de todos los involucrados. Entonces, estas cosas, por naturaleza, sé lo que frustra a las personas, parecen llevar mucho tiempo, pero ciertamente nos estamos acercando mucho al final".

Paralelamente a este proceso se han ido conociendo noticias sobre un posible interés por la franquicia de ejecutivos afines a Disney, propietaria de ESPN.