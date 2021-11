Poco a poco empiezan a conocerse otras opiniones que contradicen completamente la versión que han ofrecido los testimonios anónimos que acusan a Robert Sarver de racista, misógino, de acoso y de crear un ambiente tóxico de trabajo en los Phoenix Suns,en un reportaje publicado por la ESPN. Hasta donde ellos saben, destacados protagonistas que han pasado por los Suns en los últimos años no tienen conocimiento alguno sobre lo que se dice y sobre todo se muestran perplejos porque dicen que no asocian ese comportamiento a la persona que conocen, Robert Sarver, propietario de los Suns y del RCD Mallorca.

Lon Babby, ex presidente de operaciones de baloncesto de los Suns entre 2010 y 2015 dice que lo publicado "no refleja mi experiencia con los Suns cuando estaba allí. Si hubiera visto algo remotamente parecido a esto en mi tiempo allí, no me habría quedado" afirma al medio AZ Central.

Babby admitió que Sarver es "a veces un desafío para trabajar", pero reiteró que nunca vio al dueño del equipo mostrar actos de racismo o tratar a las mujeres de alguna manera "que se elevara al nivel de misógino" o de acoso sexual.

El entrenador asistente de los Mavericks Jared Dudley, ex jugador de los Suns, se mostró sorprendido: "Definitivamente me sorprendió porque son algunas acusaciones serias. No me importa quién sea, o a qué persona se le acusa de algo así, hay que tomarse todo muy en serio, especialmente en los tiempos que corren. Definitivamente me sorprendió escuchar eso porque esa no es la persona que conozco personalmente."

El jugador de Miami Heat PJ Tucker, ex de los Suns, se muestra tajente: "Nunca he oído a Robert Sarver decir la palabra N" (por negrata), una de las acusaciones recurrentes contra Sarver. El técnico Alvin Gentry, asistente de Sacramento Kings, que también pasó por los Suns como asistente de Mike D'Antoni durante cuatro temporadas, niega haber visto un comportamiento así en Sarver: "estuve por allí durante casi nueve años. Así que, creo que tengo una buena sensación en eso, o él nunca exhibió eso a mi alrededor". Mientras dicen esto tampoco quieren descartar algo que no han conocido, según especifica el amplio reportaje de este medio AZ Central.

Son temas suficientemente sensibles en el momento actual y en especial en Estados Unidos para que nadie quiera pillarse los dedos y tener que desdecirse. Pero ya es significativo que todos estos profesionales, afroamericanos, no hayan experimentado nada parecido a lo que se apunta en el reportaje sobre Robert Sarver.

Rex Chapman, ex jugador del equipo entre 1996 y 2000,y que conoce a Sarver desde hace 20 años, comenta en el mismo reportaje de AZ: "No estoy llamando mentiroso a nadie. No estoy disminuyendo el dolor de nadie. Apoyo totalmente que se llegue al fondo de esto y que se haga una investigación. Sólo digo, hablando desde mi experiencia personal, que desde el punto de vista de la raza, nunca he sido testigo de nada que me llevara a creer que algo de lo que ha hecho fuera malicioso."

El socio minoritario de Sarver en los Suns, Francis Najafi, comenta: "A nivel personal, conozco a Robert desde hace mucho tiempo. No he visto nada que sea racista o misógino en él, pero lo veo a otro nivel. Soy su socio. Es diferente. Así que la forma en que gestiona a otras personas por debajo de él es diferente y no lo sé. Siempre asumo que las cosas están bien. Estoy esperando a ver qué pasa con la investigación de la liga".

PJ Tucker añade: "La gente dice cosas, hace cosas en determinados entornos en los que la gente se ríe y bromea y se lo pasa bien y luego, en cuanto algo va mal, la gente lo utiliza contra alguien. Me gustaría saber si todavía estuvieras empleado, ¿habrías dicho algo? Eso me importa, personalmente". El alero de los Heat dice también que "si lo viera, sería el primero en levantarme y decir, oye, estás haciendo cosas que no están bien".

Sarver negó habe empleado la palabra N: "esa palabra no está en mi vocabulario, y mi familia y amigos que me conocen desde hace décadas confirmarán que no uso ese tipo de lenguaje, ni ningún tipo de lenguaje racista", en un partido contra los Warriors en el que según Watson empleó esa palabra porque Draymond Green la había empleado. Cuando se le preguntó a Tucker , que estaba en ese partido, si había oído hablar de esta discusión, el veterano de la NBA reiteró no haber oído nunca a Sarver utilizar la palabra racista.

Tucker califica a Sarver como su propietario favorito de cuantos ha tenido: "Probablemente he pasado tanto, si no más tiempo, con él que con cualquier persona de ese equipo o de cualquiera de esos equipos de Robert, porque estaba muy cerca de Robert, jugaba con nosotros. Hemos estado en ambientes más relajados, mucho, y nunca he escuchado a Robert usar ese tipo de lenguaje jamás."

En el artículo de ESPN, Sarver también habría pasado una foto de su mujer en bikini a los empleados y habría hablado de que ella le practicaba sexo oral.La esposa de Sarver, Penny, ha enviado desde entonces mensajes por teléfono y desde su cuenta de Instagram a tres ex empleados que han tomado sus palabras hacia ellos como actos de intimidación, algo que ella ha rebatido en un comunicado a ESPN. "Compartí la traición que sentí, y toqué algo del dolor que estamos pasando como familia", dijo Penny Sarver a ESPN. "Cualquier sugerencia de que intenté 'intimidar' a alguien es tan tonta como equivocada e indignante".

Chapman calificó a Robert Sarver de "diferente" al tratar de explicar la personalidad y los matices del dueño del equipo. El ex jugador Red Chapman, ojeador de la franquicia dice que Sarver puede resultar "diferente", lo describe como competitivo e impulsivo, que puede ser exaltado. Nada extraño en todo caso en propietarios de deporte en EEUU, basta ver al propietario de los Clippers en cada partido.

Johan Shumate, ex jugador y ahora embajador de los Suns dice: "Me deja boquiabierto porque lo que estoy leyendo y estas cosas que estoy escuchando, nunca he visto nada parecido con el señor Sarver". La esposa de Shumate se refirió a una anécdota en la que Sarver se dirigió a un antiguo miembro de la plantilla diciendo palabrotas durante un partido de voleibol en el campo de entrenamiento en el que ella y otras mujeres estaban presentes."El Sr. Sarver dijo: 'Oye, no hablas así delante de estas señoras'", dijo Mary Shumate. "Me gusta el hecho de que tuviera el respeto por el resto de nosotros ahí fuera".

Habiendo trabajado para Chase Bank, Southwest Gas y ahora Marriott, Mary Shumate dijo que entiende cómo funcionan los recursos humanos en las empresas. Por eso, se pregunta por qué las acusaciones salen a la luz ahora, indica en el reportaje para AZ central

"¿De qué se trata realmente? Parece que hay muchos descontentos. John lleva mucho tiempo allí. Ha escuchado las quejas, pero las quejas no son sobre el Sr. Sarver, sino que se trata de que la gente pierda su trabajo. Este es el negocio que es". George Dean, presidente y director general de la Greater Phoenix Urban League, tiene sospechas similares. "Alguien, en algún lugar, está tratando de hacer algo de la nada" concluye el reportaje.