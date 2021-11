Sete Benavides, la gloria de un bronce olímpico nueve años después

Sete Benavides no había saboreado la gloria olímpica, dos cuartos puestos consecutivos en Londres y Río le habían apartado de subir al cajón, en una prueba tan explosiva como el C1 200 de piragüismo, centésimas habían apartado al palista de Pollensa de esa gloria.

Alfonso Benavides López de Ayala, Sete como es conocido por todos, al fin ve recompensado su esfuerzo y como él dice haber hecho las cosas bien, porque es oficialmente medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Nueve años después el piragüista recibirá la presea y tras esperar tres años, desde que se conociera el positivo del lituano Jevgenij Shuklin, que fue plata en aquella lejana prueba en los canales de Londres. Ahora el bronce debe pasárselo el ruso Iván Shtyl que recibirá la medalla de plata, mientras que el ganador fue el ucraniano Yurity Cheban. Sete fue cuarto y con un último golpe de riñón se quedaba a 0.185 del bronce, el ruso Shtyl.

Todo empieza hace tres años cuando se conoce que el lituano Shuklin. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la descalificación por dopaje en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 del piragüista lituano. El palista lituano fue sometido a control tras ganar la medalla, sin que los análisis encontrasen anomalías. El reanálisis con métodos más avanzados de la muestra almacenada revelaron la presencia de dehidroclorometiltestosterona (DHCMT), un esteroide anabólico androgénico que figura en la lista de sustancias prohibidas.

Tras el recurso del pirgüista lituano, este proceso se ha dilatado durante los últimos tres años pero finalmente la medalla ha sido reasignada al mallorquín.

Con esta medalla olímpica el pollensí se quita una espina, ya que posee medallas en Mundiales y Europeos, pero no tenía ningún metal olímpico. Sete no ocultaba su gran alegría tras conocer la comunicación del COI: "Ya es oficial. Estoy muy contento de que por fin el COI haya hecho pública la decisión de reasignar mi medalla de bronce de los JJOO de Londres 2012. Agradecer el apoyo de mi familia, amigos y en especial a mi entrenador, la cara no visible de todo lo que hemos vivido".

??¡YA ES OFICIAL!??



Estoy muy contento de que por fin el COI haya hecho pública la decisión de reasignar mi medalla de bronce en los JJOO de Londres 2012.

Agradecer el apoyo a mi familia, amigos y en especial a mi entrenador, la cara no visible de todo lo que hemos vivido.?? pic.twitter.com/gZrruAKQ87 — Sete benavides (@seteebenavides) November 15, 2021

El RCD Mallorca, donde hizo prácticas laborales, le ha felicitado