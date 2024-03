Serra Ferrer tras el fallecimiento de Lopera: "Siempre le estaré agradecido"

El ex técnico y también ex director deportista y accionista del RCD Mallorca, Lorenzo Serra Ferrer, vivió su mejor etapa como entrenador en el Real Betis. Su etapa verdiblanca comenzaba cuando era despedido del Mallorca por Miquel Dalmau. En aquel momento el Betis vivía una época muy difícil, con el equipo en Segunda División.

El de Sa Pobla fue llamado por el dueño del Betis para devolverlo a Primera, objetivo que consiguió. En esta primera etapa estaría hasta 1997 pero habría una segunda etapa, en 2004. Serra regresaba al banquillo del Betis tras su paso por el Barcelona. En la segunda etapa conquistaba la Copa del Rey al imponerse a Osasuna en la final, curiosamente equipo dirigido por Javier Aguirre, técnico del RCD Mallorca que ahora aspira a conseguir su primer titulo en España.

Tras el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera este domingo 24 de Marzo a la edad de 79 años, Serra Ferrer se ha referido a su ex presidente en Diario de Sevilla: "Yo en el fondo empezaría por el agradecimiento. Es muy importante. En esta vida todos tenemos luces y sombras en nuestro caminar. Yo creo que Lopera, queramos o no queramos, o guste o no, ha escrito una parte de la historia del Betis y hay que respetarlo. Fue un bético muy entusiasta que en un momento determinado cogió las riendas del club a la deriva".

Su relación con Lopera fue exitosa pero también tormentosa, algo a lo que no es ajeno el pobler en todas sus etapas en el fútbol. Pero prefiere quedarse con lo positivo: "Yo tenía una buena relación, pero también a veces teníamos mucha diferencia en los pensamientos que yo creía y pensaban que era lo mejor para el Betis. Pero le tendré siempre un agradecimiento importante porque confió en mí en un momento difícil y complicado. Y después, las cosas, a veces, tienen que pararse para volver a empezar. Cada uno recapacitó".

Y concluye que "Si la primera etapa fue espectacular, la segunda la superó. Ganamos la Copa del Rey y entramos en la Champions. Si en la primera ocasión ascendimos, fuimos terceros y después repetimos en otra ocasión, en la segunda se superó todo eso. Yo podría escribir un libro, una enciclopedia de vivencias con Don Manuel. Me acuerdo de las cosas agradables. Que fueron muy positivas para el club para engrandecer el nombre y la historia del Betis. Y partir de aquí respeto máximo hacia su figura por todas las cosas buenas que siempre quiso darle a su equipo del alma".