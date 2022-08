Sergio Castel, la mejor noticia para la UD Ibiza en este arranque

No es un jugador más, es un jugador que puede variar la forma de jugar y que da mucho más que goles en el campo. Es Sergio Castel y el pasado domingo volvía a jugar minutos de liga en Segunda División cuatro meses después. El técnico Javier Baraja, que debutaba en el banquillo ibicenco con derrota 0-2 ante el Granada en el Palladium Can Misses, le dio entrada a falta de 25 minutos para el finl.

El delantero madrileño, autor de nueve goles la pasada temporada y que fue máximo goleador del equipo durante muchos meses, se vio afectado por una fascitis plantar que le hizo jugar primero con dolor y finalmente caerse del equipo. En pretemporada jugó algunos minutos pero lo cierto es que Baraja fue prudente a la hora de ir dándole minutos.

Ahora el jugador parece ver al fin la luz del túnel tras una temporada difícil, una temporada la pasada que fue ilusionante por ser el estreno en Segunda División con la UD Ibiza y en la que empezó como un tiro hasta que la lesión hizo acto de presencia. El delantero es un futbolista que puede hacer cambiar incluso el modo de jugar, es capaz de disputar los balones largos con la defensa, capaz de jugar en posicional o al espacio, capaz de disputar en el cuerpo a cuerpo con el defensa, de llegar a esos balones divididos y aprovechar su físico.

Castel es un gran goleador pero además da un plus de trabajo tanto ofensivo como defensivo. En este sentido, Ekain es un buen complemento mientras que Darío Poveda ha demostrado ser un goleador pero mucho más pasivo en su actividad.

Castel se ha mostrado feliz por haber vuelto a jugar partido oficial tras haber jugado ante el Amorebieta el pasado mes de Abril. "en lo personal contento porque llevaba seis meses sin poder competir, se veía muy lejana mi lesión y al final me he recuperado antes de lo previsto. Buenas sensaciones, no me ha molestado el pie y a partir de ahora a sumar minutos".

Sobre la derrota ante el Granada decía que "nos ha faltado profundidad. En la segunda se vio que había que exigir algo más a los centrales, han visto varias carreras de Miki y mías y se ha visto que les podíamos hacer daño, además estaban más cansados.Ellos son un equipazo".

Sobre esta temporada dice que "sólo ha sido juna primera jornada, hemos competido con un ex primera como el Granada y se ha visto que podíamos generar ocasiones". Sobre el cariño que le dispensó la afición al entrar al terreno de juego se mostraba agradecido: "un orgullo tremendo, sentirse querido en un sitio es importante, hemos hecho grandes cosas aquí, el año pasado se hizo una buena temporada y la gente es agradecida igual que yo a ellos. Esa ovación me provocó un orgullo tremendo, siempre voy a estar a tope y me dejaré el alma por el Ibiza".