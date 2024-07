Sergi Huguet: "Mi sueño sería jugar en casa y subir"

Sergi Huguet ha tenido que tomar una decisión admite que difícil, recién terminada la temporada y habiendo acabado su etapa en Obradoiro, el alero mallorquín pasará por el quirófano. Tiene que reparar una cadera que le está dando muchos problemas en los últimos dos años según reconoce, mediante una artroscopia.

"Después de consultar diferentes especialistas se ha concluido que lo mejor era parar, operarse y estar unos meses fuera. Ya hace un par de años que noto que me limita, que el dolor me iba a más, se podía soportar pero me dicen que podía ir a más y es peligroso".

Sobre tener que parar cuando ha finalizado contrato, "sólo pienso en recuperarme, lo he hablado mucho con mi familia y la conclusión es que nunca habrá un buen momento para parar y operarse. Lo mejor era hacerlo lo antes posible".

En cuanto a su etapa en Obradoiro, pasa balance positivo a su etapa en Santiago, en la que ha tenido cesiones a Melilla y Tizona de Burgos en LEB Oro: "ha sido muy buena, me llevo muy buenos recuerdos. Ha sido mi primera etapa fuera de casa, he podido debutar en ACB y compartir pista con jugadores increíbles. Las cesiones me han ayudado a tener minutos y sumar experiencias. Estoy contento de la decisión que tomé".

El ex del Imprenta Bahía San Agustín(Fibwi Palma) indica sobre el futuro que lo primero es recuperarse y no cierra para nada la puerta a volver a jugar en casa cuando se recupere. No se marca plazos porque la recuperación puede ser larga: "siempre lo he dicho, mi sueño es jugar en casa y subir, me encantaría. Ahora mismo sólo debo centrarme en hacer una buena recuperación y a partir de ahí valorar lo que haya". Sergi habla sobre la evolución de su hermano Álex, junior que ha subido al primer equipo del Fibwi Palma, "está en el punto del paso a senior que es complicado. Lo veo muy motivado, ha de tener minutos.Confío mucho en él ¿Jugar juntos? nunca se sabe, también me gustaría en un futuro".