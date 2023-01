Seis días de vértigo para el RCD Mallorca: Osasuna, Real Sociedad y Celta

El RCD Mallorca regresa este martes a los entrenamientos para afrontar una semana de cuatro sesiones de trabajo preparatorias del encuentro contra Osasuna, en el que los bermellones repetirán horario, sábado a las 18:30h, respecto al encuentro contra el Valladolid. Será en El Sadar, un campo poco propicio para los mallorquinistas históricamente (sólo dos victorias bermellonas en Primera) y ante un Osasuna de Arrasate que juegue bien o mal, siempre plantea partidos difíciles e intensos.

Sin ir más lejos los navarros sacaban un punto anoche de San Mamés sin apenas crear ocasiones de peligro al Athletic y sin jugar un buen partido, pero mantuvieron el orden y el mal día en ataque de los leones les permitieron puntuar en Bilbao, con el ex bermellón Budimir como titular aunque completamente inadvertido. De hecho las primeras llegadas peligrosas fueron en la fase final de partido cuando el croata ya no estaba en el campo.

En el Mallorca la victoria agónica ante el Valladolid ha supuesto una gran inyección anímica tras haber regresado lejos de su mejor versión, como si el equipo se hubiera enfriado tras el parón del Mundial, sin las sensaciones con las que había cerrado esa primera fase de liga. Algo se reactivó en Pontevedra aunque con muchos jugadores menos habituales, pero necesitando el concurso de titulares como Lee y Muriqi, un partido de sacrificio en un mal campo ante un rival que les achuchó. Y ante el Valladolid, sin jugar bien el equipo tuvo esa actitud combativa y de creencia que le exige su entrenador, Javier Aguirre.

Ahora los bermellones afrontan un exigente triple compromiso en menos de una semana, será entre este sábado 14 de Enero, partido ante Osasuna, un rival de "su liga" (sólo un punto les separa), jugar el martes 17 de Enero (19h) en la Copa del Rey en San Sebastián contra uno de los equipos más en forma como la Real Sociedad, y recibir al Celta, otro rival directo en Son Moix el viernes 20 de Enero (fiesta de Sant Sebastiá, patrón de Palma) a las 21h.

En cuanto a la eliminatoria copera, el Mallorca tiene poco que perder, es ante un rival superior que además juega en su campo, por lo que a partir de ahí el margen para la sorpresa siempre lo tendrán los bermellones, los donostiarras tienen la obligación de pasar de ronda ante su gente.

Un peligro añadido tiene Aguirre sobre todo en liga, las amenazas de suspensión que pesan sobre cinco jugadores, y no cualesquiera, nada menos que Vedat Muriqi y Kang-In Lee, por ejemplo, dos jugadores clave en el ataque, y otros no menos importantes como son Copete, Costa y Antonio Sánchez, todos con cuatro amarillas. El pasado sábado ya esquivaron una posible suspensión y entre los amonestados sólo estuvo Copete que se puso con las citadas cuatro tarjetas. De ser amonestados en Pamplona no podrían jugar en casa ante el Celta.

El arranque bermellón en estas 16 jornadas es el mejor en la máxima categoría desde la temorada 2009-10 con Gregorio Manzano, sumaban 30 puntos. La temporada siguiente con Laudrup sumaban 21,igual que la siguiente con Caparrós, mientras que la 12-13 llegaría el descenso, sumaban en esta jornada 13 puntos.

En el retorno a Primera División en la 2019-20 con Vicente Moreno, sumaba 14 puntos en esta jornada 16, acabaría descendiendo, mientras que la pasada temporada con Luis García sumaba 19 puntos, aunque las cosas empeoraron en la segunda vuelta y el técnico era destituido, para llegar Javier Aguirre y la permanencia agónica. Precisamente la permanencia fue en El Sadar, el feudo que visitan este sábado.

????? Estos son los ???????????????? y las ???????????????????????? que ofrecerán en directo los octavos de final de la #CopaDelRey.#LaCopaMolapic.twitter.com/EolZZ79jVn — RFEF (@rfef) January 7, 2023