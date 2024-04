La segunda Champions, el gran reto del Palma Futsal

Tocan tambores de guerra para el Mallorca Palma Futsal. Atrás quedan los meses de espera y la infinidad de partidos disputados hasta el momento por el club balear. A partir de hoy, como el propio club ha señalado en sus redes sociales, se activa el modo Champions para los de Antonio Vadillo. Los mallorquines han entrenado esta mañana y lo harán mañana por la mañana en Son Moix antes de desplazarse hasta Erevan para concentrarse allí de cara al partido del próximo viernes en el Karen Dermychian Arena, recinto que acogerá la Final Four.

"Tenemos que ser realistas y conscientes. Yo esperaba no volver a una final four pero un año después estamos de nuevo. Tenemos que disfrutarlo cada segundo. Los que llevamos mucho en este mundo sabemos de la importancia que tiene el disfrutar este momento", ha explicado Jose Tirado, director general del Mallorca Palma Futsal que ha recordado que "ahora nuestra final es el Benfica".

Tirado ha señalado, sobre el momento en el que está el Palma Futsal ahora mismo que "lo cierto es que no me está gustando mucho el equipo en los últimos dos partidos. No es que no me guste, estamos siendo irregulares en la liga pero bueno ahora nos tenemos que centrar en la Final Four y hemos demostrado que estando a nuestro mejor nivel podemos ganarle a cualquiera".

Tanto Tirado como Antonio Vadillo han remarcado, durante el día de medios, la "ilusión con la que viaja un Palma que tiene en su mano ser el tercer equipo español en levantar el entorchado europeo en dos ocasiones consecutivas uniendo así su nombre al de Plyas de Castellón a principios del 2000 y a Movistar Inter que lo logró en dos ocasiones (2017 y 2018.

En lo que sí se ha mostrado muy crítico, una vez más, Antonio Vadillo ha sido en la elección de la sede de la Final Four. "A no ser que la UEFA haga un proceso de invitación muy alto vendrán 200 personas. A mi me hubiera gustado jugarla en Lisboa y lo digo así. Es una competición que pone en valor nuestro deporte. Llevarla a Armenia no tiene sentido", ha asegurado.