La segunda B en abierto, la FEB pide que la LEB Oro también se vea.

La decisión de jugar los partidos de Segunda División B y Tercera División a puerta cerrada ha supuesto que Footers, la plataforma televisiva que ha apostado por ofrecer desde hace ya un tiempo los partidos de dichas categorías haya tomado la decisión de permitir que los seguidores de los equipos puedan seguir sin problemas los partidos de sus clubes y para ello ha decidido que en la próxima jornada todos los partidos sean en abierto teniendo que llevar a cabo tan solo el registro en la web de Footers gozando así de una prueba gratuita de siete días. Entre los partidos afectados se encuentran el Internacional de Madrid-Atlético Baleares y el Langreo-Peña Deportiva Santa Eulalia. Ambos podrán verse en abierto.

La medida adoptada por la plataforma Footers es radicalmente distinta a la adoptada por la LigaSports con respecto al baloncesto ya que, por ahora, dicha plataforma tan sólo va a emitir tres partidos, los que habitualmente emite cada jornada, a pesar de que todos los encuentros se jueguen también a puerta cerrada. No obstante la Federación Española de Baloncesto ha solicitado a la LigaSports que sean todos los encuentros los que se puedan ver por streaming para no privar así a los seguidores de los equipos de la posibilidad de ver a sus equipos en las jornadas sin público. De momento tan sólo se ofrecerán en directo el Covirán Granda-Ourense del sábado a las 18 horas, el Marín Peixegalego- Melilla de ese mismo sábado a las 20 horas y el Delteco-Breogán del domingo por lo que el Levitec Huesca-B The Travel Brand Mallorca Palma no se verá en directo.