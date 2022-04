Sedlar dice adiós a la temporada por una lesión de menisco

Algunos jugadores no se ven acompañados por una pizca de fortuna en algunas etapas de su carrera, es el caso del central Aleksandar Sedlar, al que le ha costado mucho entrar en el equipo desde su llegada en 2019 procedente de la liga polaca, donde había sido elegido mejor defensa. El serbio ha jugado de manera intermitente en el RCD Mallorca por diferentes lesiones aunque nunca ha tenido la condición de titular, sí ha ayudado al equipo como recambio en el centro de la zaga o incluso en medio campo, donde Luis García le aprovechó en diferentes momentos.

Con la llegada de Aguirre y el cambio de sistema a una defensa con tres centrales, el serbio podía entrar en el equipo pero ya no será así porque la semana pasada se lesionaba en la rodilla en un entrenamiento. El jugador ha sufrido una lesión en el menisco de la rodilla izquierda de la que era operado este martes por el Dr. Ramón Cugat en Barcelona. Aunque el parte médico no indica qué clase de lesión es ni el tiempo de baja, Deportes Cope Baleares informaba de que las previsiones apuntan a que ya no volverá a jugar esta temporada en los ocho partidos que restan.

El parte médico del Club indica que el jugador fue intervenido "por el doctor Ramón Cugat en Barcelona. La operación ha consistido en una artroscopia para reparar el menisco de su rodilla izquierda. La intervención ha ido bien y el jugador iniciará su proceso de recuperación en los próximos días".

Sedlar ha disputado esta temporada un total de 398 minutos repartidos en diez partidos, llegando a ser titular en alguno de ellos. Al defensa serbio le resta otro año de contrato con el RCD Mallorca.