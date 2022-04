El deseo de mayor presencia balear en la LEB Oro, la segunda categoría del baloncesto español, tendrá que esperar. Mientras el único representante, el Palmer Alma Mediterránea Palma, lucha por la permanencia, los dos equipos de la LEB Plata, CB Sant Antoni y Hestia Menorca, han finalizado la temporada tras caer en primera ronda en el playoff de ascenso.

Los ibicencos, terceros en la liga regular, caían ante el Clavijo de La Rioja, un equipo con amplia experiencia en LEB Oro, mientras que los menorquines caían ante el Zamora. Los ibicencos no pudieron levantar la diferencia de 19 puntos de la ida, mientras los menorquines traían una desventaja de 11 puntos.

Han concluido la temporada y lo han hecho con sentimientos encontrados, por un lado la decepción de caer a la primera en el camino al ascenso, por otro lado la satisfacción de la semilla plantada en ambas islas para que sigan creciendo ambos proyectos. En Menorca la tradicional afición al baloncesto, una plaza ACB que se quedó sin baloncesto por la desaparición del club por motivos económicos, ha renacido con el proyecto del Hestia Menorca. Era de esperar que a poco que se hicieran las cosas bien, que el equipo estuviera en una categoría mínimamente competitiva la gente volvería a engancharse y así ha sido.

El conjunto de Mahón ha devuelto la ilusión por el baloncesto y ha recuperado afición. Nadie duda de que si se consigue hacer un proyecto con opciones de seguir ascendiendo peldaños tendrá ese respaldo social tras esta segunda temporada a los mandos de Javier Zamora.

Lo mismo se puede decir del Club Bàsquet Sant Antoni que se estrenaba en la categoría y que ha conseguido fidelizar a la afición al baloncesto en Ibiza. El equipo liderado por Jordi Grimau como director deportivo y jugador, y entrenado por Carles Flores, ha llegado a liderar este curso su conferencia en la LEB Plata. Pero en las últimas semanas se caía. Con la continuidad de Grimau y en principio también del técnico, la continuidad buscará reforzar el proyecto que no persigue otra cosa que ascender.

Grimau llegó a Ibiza con un proyecto ambicioso, como explicó en Deportes Cope Baleares, no quería parecer pretencioso pero la vocación del club era llevar a la isla de Ibiza a lo máximo que pudieran, como ha sucedido en el fútbol que ha llegado por primera vez al fútbol profesional.

Respecto a la temporada, el técnico Carles Flores se siente "muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Hemos quedado terceros en la liga regular. He disfrutado mucho con la gente, incluso me he autopresionado mucho por no defraudar a la gente, pero creo que es lo mejor que hemos conseguido, fidelizar a la gente que venga al baloncesto. Hemos de ser un equipo a seguir para toda la gente de la isla, ofrecer este nivel de baloncesto y compartirlo. Es la victoria más grande que podemos tener, y que cada vez sea más y más gente, que esto sea una caldera, jugamos para todos los que nos miran".

Por su parte, el técnico del Hestia Menorca, Javier Zamora, examina así a los suyos: "felicito a todos los jugadores de la plantilla, ha sido un año en el que me han demostrado su amor por el baloncesto, no han dado un balón por perdido, no se han dejado llevar en ningún momento de la temporada, no ha perdido la cara en ningún momento. Ni perder el foco en intentar ser mejores ".

Sobre el proyecto del club, afirma que "seguro que habrá cosas que se puedan hacer mejor, pero tienen mucha ilusión y pasión. También mucha honestidad. Los jugadores, la directiva, los trabajadores. En Menorca auguro un básquet de alto nivel por muchos años y seguir dando pasos adelante".

El presidente de la Federación balear de baloncesto, Juanjo Talens, ha felicitado a ambos clubes por la temporada en LEB Plata.

