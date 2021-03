Sánchez Cuenca: "La experiencia ha sido absolutamente positiva"

No pudo hacerse, junto al resto de sus compañeros, con el título de campeón pero la experiencia vivida por Miguel Sánchez Cuenca durante la final de la Copa del América, la competición de vela más prestigiosa a nivel mundial, ha sido más que buena. El mallorquín, de hecho la califica de "absolutamente positiva. "Trabajar en un equipo grande de más de 100 personas con la presión de tener a los mejores profesionales del mundo... Hubo días en que esa presión se podía cortar en el ambiente pero diría que tuvimos más presión durante la Prada Cup que en la Copa del América", asegura Sanchez Cuenca.

A bordo del Luna Rossa, el mallorquín estuvo compitiendo por hacerse con el centro de campeón y explica algunos de los entresijos de la prueba. "Durante los cuatro años que dura el ciclo se van tomando decisiones con el barco que suelen valorarse cuando acaba la copa. En ese momento se valora que barco ha ido más rápido y otras cosas. Nosotros apostamos por unos 'foils' más grandes para que el barco fuera más maniobrable pero al final el equipo de Nueva Zelanda ha sido un poco más rápido", explica.

En cuanto a su trabajo, Sánchez Cuenca comenta que "el campo de regatas de Auckland lo conocía porque el equipo me mandó hace dos años a estudiar durante dos semanas los vientos. Estando durante estos cinco meses he visto que este campo de regatas es absolutamente fascinante. Tienes diferentes vientos y campos de regatas y es una maravilla pero también es muy difícil de predecir. He tenido que cambiar la forma de predecir los vientos y echar mano de la intuición como se hacía hace quince años. Ha sido una experiencia difícil pero ha estado bien".