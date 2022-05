Salva Sevilla se despide del RCD Mallorca en una emotiva carta

Se resolvió la incógnita. Se va. Uno de los jugadores icónicos de la última historia del RCD Mallorca, el faro que vino a alumbrar el horizonte en la oscuridad del pozo de la Segunda B no continuará ya que el club ha decidido no prorrogar su contrato.

"El genio del pelo blanco" no continuará ya que el RCD Mallorca ha decidido no prorrogar su contrato, como ha ocurrido con Manolo Reina. Es ley de vida y en algún momento iba a suceder, han cubierto un ciclo, han dado mucho, han protagonizado estos cinco años del Mallorca, tres ascensos, también un descenso, y una permanencia. Con el broche del deber cumplido este año al quedarse en Primera, Salva se marcha con la satisfacción del deber cumplido, habiendo sido además el máximo goleador del equipo, con cinco tantos.

A sus 38 años, Salva Sevilla seguirá en activo, lo tiene clarísimo, tiene fútbol todavía para dar, se encuentra bien físicamente. Lo mismo ocurre con Reina, a quien se da por fichado en Málaga. Salva recibió la comunicación tras conseguir la permanencia, y tras la despedida del lunes de Reina, ha llegado el turno del almeriense que ha escrito una emotiva carta, haciendo fácil lo difícil en el momento del adiós, no dejando ningún detalle suelto y acordándose de todos.

Salva tiene visión panorámica como demuestra en el campo, así que no le cuesta recordar cómo fue su llegada al Mallorca y a quién le debe haber podido vivir un ciclo importante en su carrera y ya en su madurez. Cinco años es mucho tiempo, es más de lo que había estado en cualquier otro equipo profesional. Recuerda a quienes le fueron a buscar, Maheta Molango y Javier Recio, algo poco frecuente en la isla, donde hay predilección por atribuir a los anteriores gestores del club sólo los fiascos como el descenso a Segunda B pero no los éxitos.

El club, que ha sido muy frío con Reina y Salva durante esta última etapa, ya que Pablo Ortells no fue claro con ellos sobre las intenciones de futuro, prepara una despedida con la presencia de la afición. Quieren que salgan por la puerta grande, como merecen.

"Un 26 de Agosto de 2017 recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre" comienza diciendo Salva. "Javi Recio y Maheta Molango al teléfono... su confianza e ilusión en mí hicieron que un día después estuviera en esta maravillosa isla. Amigos y conocidos me llamaban loco. Yo lo tenía muy claro y el tiempo me dio la razón. Me marcho con la satisfacción y tranquilidad de haberme entregado para este club hasta el último día".

Salva recuerda lo vivido: "Hemos conseguido cosas muy bonitas juntos pero me quedaría con el respeto y cariño que me habéis dado siempre. Habéis sido muy importantes para mí. ¡Gracias, afición! No puedo olvidarme de estas personas tan importantes: Vicente Moreno, Dani Pendín, Dani Pastor, Fernando Maestro, Emilio, Luis García, Pedro Rostoll, Raúl, Félix, Javier Aguirre, Toni Amor, Pol Lorente, Luisvi, compañeros y trabajadores del club. ¡Gracias siempre! Es el momento de decir hasta luego. No es un adiós, amigos...Nos volveremos a ver. Gracias, gracias y gracias".

La carta de Salva ha tenido respuesta inmediata de algunos de los aludidos por el jugador en su despedida y compañeros como Antonio Sánchez: "gracias por tu fútbol" le dice Antonio. Brian Oliván dice "eres un grande, suerte en tu nueva etapa". Dani también dice que ha sido "un privilegio estar a tu lado". Su ex compañero Xisco Campos afirma "gracias a ti. No hay palabras suficientes para agradecerte tu dedicación, he tenido la suerte de jugar con una leyenda como tú. Te deseamos todo lo mejor".

El ex CEO Maheta Molango cuya llamada recuerda Salva, "pedazo de jugador y un señor fuera del campo. Muchas gracias a ti por aceptar el reto y por todos los momentos inolvidables que nos ha regalado".