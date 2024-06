Rudy Fernández conquista su última liga, la séptima

Muchos se preguntan qué hará a partir de ahora Rudy Fernández, presumiblemente en Mallorca. Al presentar su campus de verano en Palma, el mallorquín se mostró ilusionado por volver a casa y seguir vinculado al baloncesto, pero eso puede significar muchas cosas que nadie sabe exactamente en qué consistirán. Algo le ronda la cabeza o tal vez aún lo esté decidiendo, pero conjuga en sus pensamientos la frase con dos palabras mágicas, baloncesto y casa.

Sólo él debe saber si será en la formación o en el baloncesto profesional, si como técnico o en la gestión, tal vez en el asesoramiento,sea lo que sea, es difícil imaginar a Rudy lejos de un balón de baloncesto aunque se haya retirado a los 39 años. Pero el trabajo no está hecho, falta el preolímpico. Es cierto que el mallorquín acaba de despedirse a lo grande de su club, el Real Madrid, ganando la liga con total justicia ante un voluntarioso y meritorio UCAM Murcia, el 3-0 caía anoche en el Palacio de los deportes de Murcia.

Quiso su compañero y amigo, Sergi Llull, que la Copa la levantara Rudy, lo hizo con algo de timidez, no quería ser el protagonista, así que a medio camino compartió el momento con el propio Llull y el Chacho Rodríguez. Un trío mágico que ha dado mucho al baloncesto y que se acaba, que no se repetirá. Rudy se cae de la ecuación, falta saber el futuro del canario.

Rudy afrontará el Preolímpico buscando billete para los Juegos Olímpicos de París con España, esa será otra batalla para la que el mallorquín está preparado porque quiere disputar sus sextos Juegos y retirarse con un récord mundial. Tras conquistar la liga, Rudy se mostraba feliz en El Partidazo de Cope: "Sergi me lo ha dicho, que la levantara solo, al final hemos sido los tres porque llevamos muchos años juntos. El Chacho siempre se esconde el c...ha sido un poco improvisado pero ha sido bonito tener esa foto los tres, para mí ha sido algo muy especial acabar de esta manera".

El mallorquín afronta el Preolímpico "con muchas ganas y motivación. Acabar la liga aquí con el club que me lo ha dado todo con una liga es muy bonito. Lo del otro día en el Palacio lo voy a recordar toda la vida, hemos vivido muchas cosas juntos. Nunca me lo había imaginado y vivirlo con mi familia y mi gente me lo voy a llevar para toda la vida."

Rudy bromeaba sobre lo que va a hacer ahora, "tendré que aprender a jugar a golf porque Rafa Nadal y Pau Gasol están a un nivel muy bueno y siempre me están picando".

20 años de carrera.-

Rudy concluye su carreras en clubes tras 20 años de carrera profesional, 16 en la ACB, primero en el Joventut y después en el Real Madrid tras su regreso de la NBA, donde estuvo cuatro temporadas en Portland y Denver. Se marcha con tres Euroligas, siete ligas, siete Copas del Rey, nueve Supercopas de España, un MVP de la ACB y tres de la Copa del Rey. En su historial en la NBA 249 partidos con 9 puntos por partido, su participación en el concurso de mates con el registro de ser el primer europeo en participar.