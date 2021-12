El partido que necesitaba Manolo Reina

En el vendaval de Son Moix un hombre triunfó por encima del resto, Manolo Reina. El portero del RCD Mallorca salvó un punto para su equipo en un partido que en condiciones normales, sin su acierto en las intervenciones, hubiera perdido. Aunque era un partido impracticable en el que parecía que no sucedería nada distinto a un 0-0 como finalmente fue, lo cierto es que el Celta fue quien tuvo las ocasiones para ganar el partido al final.

Con el viento a favor, los célticos sí supieron hacer lo que no había conseguido hacer el bermellones en la primera mitad, saber atacarle y tirarle, al menos en los últimos instantes de partido. Ocasiones muy claras de Galhardo, dos, otra de Nolito,todas en el área, la de Brais Méndez en tiro de media distancia. Manolo Reina necesitaba un partido así en una temporada en la que ha generado algunas dudas.

El meta reconoce que jugar con rachas de viento de 80 kilómetros por hora o más es imposible y la peor pesadilla para un portero. Reconocía que le atemorizaba antes del partido lo que pudiera suceder: "para el portero y para todos los jugadores, el viento te hace muy complicado todo. No sabes a dónde irá el balón, hasta para sacar de volea era difícil porque al lanzarlo se movía.Se hace muy difícil jugar, hicimos lo que pudimos. Intentamos en la segunda no complicarnos y no tirar balones arriba".

Luis García considera que este partido le ha venido bien a Reina: "estuvo muy acertado. Hablamos con él hace un tiempo y que tenía que volver a ser el Manolo con esa estrella que tiene ahí. Le faltaba hacer un partido que nos diera puntos y hacer un partido así y lo ha hecho".

El meta malagueño quiso darle valor al punto aunque el equipo bermellón no gana desde el día del Levante y los dos últimos partidos han sido sendos empates a cero en circunstancias difíciles como la lluvia y viento ante el Getafe y el viento ante el Celta:"Tener tres o cuatro puntos de más te puede marcar una cosa u otra. En esta categoría todo lo que sea sumar es positivo. Teníamos ganas de darles una alegría en casa que llevamos tiempo sin ganar en casa. Vamos a seguir peleando

Sobre la Copa ante el Llanera, Reina indicaba que "es una competición muy bonita en la uqe vamos a luchar hasta el final y a ver hasta dónde llegamos. Con este formato nunca sabes hasta dónde puedes llegar. La gente que está en el banquillo que no está participando que es muy buena y es el momento de rebelarse y estar todos juntos".