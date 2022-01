El RCD Mallorca recupera a Baba tras caer en la Copa de África

Regalo inesperado para Luis García que seguramente no esperaba recuperar tan pronto a Iddrissu Baba y con el que podrá contar de inmediato si la lesión que sufrió ante Gabón no es importante. La sorprendente eliminación de una de las tradicionalmente selecciones más potentes del fútbol africano hace que el centrocampista regrese antes de tiempo a la isla.

Tras perder con Marruecos y empatar con Gabón, partido en el que tuvo que retirarse el mallorquinista por una lesión, los black stars caían anoche sorprendentemente ante Coromas por 2-3, una selección debutante en un gran torneo. Se trata de un pequeño país compuesto por tres islas en el océano Índico entre Madagascar y Mozambique, con una población de 900.000 habitantes. Pero su seleccionador Amir Amidou buscó el talento en Francia, país del que Comoras se independizó en 1975, captando jugadores de origen comorés.

Con esta eliminación Baba se incorpora al equipo bermellón en principio de manera directa desde Camerún y sin pasar por Ghana, según informan medios del país, para retornar los diferentes jugadores de las principales ligas como es el caso, y será evaluado a su llegada. Luis García apuntaba a que las noticias que tenían sobre la lesión de Baba no eran preocupantes y que parecía algo leve. Su último partido con los bermellones fue el pasado 2 de Enero contra el Barcelona.

Por otro lado, la gran noticia de los próximos días podría ser el regreso del central Antonio Raíllo. Las previsiones tal y como apuntaba Luis García también apuntan a que podría estar disponible ya en Febrero, según reconocía el técnico en rueda de prensa. Una noticia que sería sin duda un golpe anímico para el equipo que no ha podido contar con el cordobés en toda la temporada desde la primera jornada, por una lesión de tobillo por la que pasó por el quirófano.

Por ahora el Mallorca no ha hecho ningún fichaje a pesar de haber perdido tres jugadores, si bien ninguno de los tres era titular, Sastre, Lago, Febas. Para el encuentro del sábado en Villarreal la gran duda es Pablo Maffeo, que no pudo estar en la Copa del Rey. De no estar disponible jugaría de nuevo Jaume Costa como lateral diestro.