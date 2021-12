El RCD Mallorca se lanza en busca de gol

No será fácil que haya movimientos en el mercado pero la intención del RCD Mallorca es que los haya. Están condicionados a posibles salidas ya que en este momento no hay fichas disponibles, son 25 jugadores del primer equipo teniendo en cuenta que un jugador como Fer Niño tiene ficha del segundo equipo.

Lo cierto es que el club trata de encontrar algo en el mercado que mejore el aspecto goleador en el que el equipo va justo. El último partido en Granda ha puesto demasiado en evidencia la diferencia entre equipos con depredadores del área como el Granada y un Mallorca que no los tiene.

El tanto en Los Cármenes fue de Dani Rodríguez, Ángel no acaba de dar su mejor versión y por ahora lleva sólo dos goles, Fer Niño desde su debut no ha recordado a ese jugador con chispa que llegó, lleva dos, Abdón lleva un tanto y Hoppe está lesionado. El centrocampista Dani lleva dos goles. No hay ningún jugador con más de dos goles. Lo único positivo es que ha habido muchos jugadores que han marcado, 12 en total.

No es fácil encontrar en el mercado un jugador que pueda asegurar gol y que pueda llegar, como no sea de algún otro mercado, pero además el Mallorca tendrá que aligerar su plantilla y tampoco será fácil. Hay jugadores que no están dando lo que se esperaba o que apenas están teniendo protagonismo, como Febas o Mboula.

No obstante y a pesar de los problemas con el gol el equipo bermellón también tiene un problema en la propia área ya que lleva encajados 27 goles en 18 partidos, lo que le está penalizando mucho. Es cierto que diez de esos goles se reparten en tan solo dos partidos,ante el Real Madrid y el Granada. En seis ocasiones, el Mallorca ha mantenido la puerta a cero, si bien fuera de casa tan solo en una. Este dato demuestra que los goles encajados son relativos por esas dos abultadas derrotas ante Granada y Real Madrid, pero es un dato excesivo de goles encajados para un equipo que aspira a la permanencia y se deberá corregir.