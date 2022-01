El RCD Mallorca cierra el mercado con Vedat Muriqi y Giovanni González

Si no aparece una oportunidad de mercado en las horas que restan hasta el cierre este lunes 31 de Enero, el RCD Mallorca no hará más movimientos tras la llegada de Giovanni González y de Vedat Muriqi. El fichaje del delantero cedido por la Lazio aún no es oficial pero el jugador llegaba durante el fin de semana a la isla para pasar el reconocimiento y en las próximas horas se hará oficial.

Muriqi llega cedido por la Lazio con opción de compra no obligatoria para el RCD Mallorca, a pesar de las muchas especulaciones que ha habido sobre el coste y la supuesta obligación de ficharle en propiedad. El Mallorca abona una pequeña cantidad por la cesión al club romano, cantidad que se incrementaría algo más si el equipo logra la permanencia, pero un coste inferior al medio millón de euros, a lo que hay que añadir lógicamente la ficha del jugador.

Lo importante es cómo llega y si puede aumentar el balance goleador del equipo, muy pobre hasta ahora en los delanteros del RCD Mallorca.Con Muriqi ya son cinco los delanteros, habrá que ver si alguno pide salir aunque es poco probable. Las miradas apuntaban a Abdón que ya ha dejado claro que no quiere salir, le quería el Sporting de Gijón entre otros, y a Hoppe. En este último caso tampoco saldrá en principio. Hoppe es una apuesta de Pablo Ortells que sigue confiando en las posibilidades del estadounidense, aunque hasta la fecha ha tenido muy mala suerte con una lesión, covid y falta de continuidad. Fer Niño pertenece al Villarreal pero no parece que se tire hacia atrás la cesión en este momento y Ángel fue la gran apueta del verano y debería ofrecer mejor rendimiento en la segunda vuelta.

En cuanto a Giovanni González, ha sido un fichaje de gran mérito del área deportiva del club, ya que se daba por hecho que fichaba por River Plate. El jugador llega libre tras acabar en Peñarol y ficha por dos temporadas. Es el lateral diestro titular de la selección uruguaya y será competencia para Maffeo y también un recurso para jugar por delante de Maffeo. Habrán sido tres fichajes, Sergio Rico, Giovanni y Muriqi por tres salidas, las cesiones de Lago, Febas y Sastre.