El RCD Mallorca afronta "tieso" el mercado invernal

El reto de los descendidos es tratar de ascender inmediatamente, es lo que hizo el Huesca la pasada temporada, porque de lo contrario las opciones económicas se van mermando. La ayuda al descenso significa un salvavidas importantisimo que permite a esos clubes tratar de recuperar la categoría perdida. El Espanyol lidera con diferencia esa solvencia económica fruto de los más años consecutivos en primera división y otra serie de variables.

El RCD Mallorca cuenta con uno de los prespuestos más importantes, es el cuarto límite salarial, sin embargo lejos del Español, el Leganés o incluso el Almería, que sin se recién descendido es el segundo presupuesto por las aportaciones de su propiedad, en algunos casos vía patrocinios, algo que han denunciado como doping financiero algunos clubes del fútbol español.

Con 19 millones de límite salarial, lo cierto es que el Mallorca es uno de los prespuestos importantes, pero no el que más. 45 tiene el Español, 27 el Almería, 26 el Leganés. La situación es peor de lo que los aficionados bermellones pensaban según ha confesado el técnico Luis García, quien se ha erigido con su discurso directo en el principal interlocutor de la entidad, y no sólo en lo referente a los partidos y su dirección del primer equipo. Y es que Luis García emplea la sala de prensa al más puro estilo Luis Aragonés para situar a los aficionados y trasladar el discurso que considera mejor.

Así las cosas, el técnico bermellón al ser preguntado por la situación de Parera, que ha pedido públicamente que le respeten y le dejen marcharse para poder jugar más, abordaba con delicadeza hacia el meta de Manacor pero con firmeza respecto a la situación del Club su opinión. Luis García dejaba claro que para dejarle marchar tenían que encontrar otro portero y de coste parecido ( es decir, de las fichas más bajas), porque sino no podría invertir el Club en otra demarcación que necesiten reforzar. Y lo hacía de manera gráfica: "le hemos dicho que ojalá le podamos ayudar. Es una situación que viene enquistada, él se queda como tercer portero el año pasado y debieron cederlo. Ojalá le podamos ayudar y dejar salir, pero nosotros debemos defender lo que nos estamos jugando, estar con los mejores. Para que salga tiene que venir un sustituto con dos cosas: la primera que a mí me guste y no hay muchos. Y la segunda y más imporatante es que estamos 'más tiesos de pasta que na'. Así que es muy difícil. A lo mejor tenemos uno que nos gusta pero cuesta cuatro veces más. Y el equipo debemos intentar reforzarlo, no puedo gastar en una posición que tengo cubierta y si he gastado no lo tengo. Ojalá antes del 30 de Enero encontremos una solución".

Las cartas están sobre la mesa, no es mercado fácil ni para el Mallorca ni para ningún club profesional con la crisis del Covid y todo el mundo intentando soltar lastre, pero eso también puede propiciar oportunidades de mercado.

En cuanto a la falta de dinero, Luis García centró el poco límite disponible en la cantidad de rescisiones que se han tenido que pagar esta temporada, ya que había un excedente de jugadores y la dirección deportiva de Pablo Ortells tuvo que llegar a muchos acuerdos de rescisión. "Nosotros tuvimos un hándicap muy 8imporante que fue sacar a mucha gente y nos costó un rédito económico, es una sitaución que heredamos, la mayoría que salieron nos costaron dinero". El RCD Mallorca tuvo que liquidar los contratos de Salibur, Pablo Chavarría, Buenacasa, Castro, Pierre Cornud o Moyita. Pero a lo que no se refiere Luis García lógicamente es el alto coste en fichas que está pagando el Club, algo lógico en un candidato al ascenso y que cuenta con ese prespuesto algo para intentar volver de inmediato a la primera división.

Así pues la intención es firmar, añade el técnico: "si nos sale algo dentro de nuestras posibilidades lo vamos a traer, y sino sin ningún agobio con estos jugadores que nos están dando tanto y tenemos que confiar en ellos". Parece claro que puede haber alguna salida de jugadores que no cuentan, en los últimos partidos Luis García le ha dejado claro a Álex Alegría que tiene difícil jugar en el Mallorca, en la Copa del Rey fue titular pero sustituido por Ibra. No ha podido demostrar muchas cosas, de hecho sale antes el canterano ya en liga que el extremeño. El Zaragoza podría ser su destino. El RCD Mallorca tratará de incorporar algún delantero más si consigue que salga Alegría.