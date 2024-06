La segunda baja del RCD Mallorca será Nemanja Radonjic, como ha avanzado este fin de semana Deportes Cope Baleares. Tras Jaume Costa, el segundo que no continúa seguro es el extremo, ya que estaba cedido con opción de compra bastante elevada.

El jugador no ha confirmado las expectativas en torno a él a pesar de un arranque prometedor. Era el único jugador diferente para jugar en la banda de los que tenía Aguirre a su disposición. Llegaba en calidad de cedido por el Torino con una opción de compra, pero el club no la ejecutará.

Lo que sí era sabido es que Amath Ndiaye es jugador del Valladolid, tras ascender el equipo blanquivioleta a primera división. Era una compra obligatoria en caso de ascenso por la que el Mallorca ingresará algo más de dos millones de euros.

Abde, un fichaje ilusionante.-

Mientras tanto, el club lleva tiempo peinando el mercado para intentar compensar la plantilla, lo que menos tiene son jugadores de banda y el nombre de Ez Abde es uno de los que están sobre la mesa, según ha informado Relevo. Encaja en las necesidades del equipo y es un jugador al que conoce perfectamente Jagoba Arrasate, que le tuvo en Osasuna.

Abade no acaba de explotar en el Betis tras llegar a cambio de cinco millones de euros por la mitad de sus derechos. Esta temporada ha anotado un gol en liga, cinco en total sumando Copa y Europa League. Pero no ha sido titular indiscutible con algo más de 900 minutos.

Falta conocer la disposición del Betis para que salga el marroquí al ser una apuesta del club. Pero Manuel Pellegrini no acaba de apostar por él y además tiene competencia en su puesto. Quizá la fórmula de la cesión pudiera encajar a ambos clubes.