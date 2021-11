Ray Barsemian: ¿El objetivo? Ser primeros, ganar la copa y el 'play off'

Raymond Barsemian se ha ganado, por derecho propio, ser uno de los nombres propios de la Superliga Masculina de voleibol.El jugador norteamericano del Conectabalear Manacor se ha hecho con el cetro de mejor jugador de la jornada (MVP) tras un partido en el que su equipo logró hacer que el Club Voleibol Guaguas, uno de los principales candidatos a pelear por el título, hincase la rodilla. "Es genial pero lo que fue mejor fue ganarle a Guaguas que es el segundo mejor equipo de la competición. Eso fue un logro más grande", explica Barsemian en conversación telefónica con Deportes Cope Baleares. El jugador del equipo manacorense apunta, en referencia a su MVP que "como premio individual se agradece ver que uno va progresando pero realmente el premio podría haber ido a cualquiera, al colocador, al rematador, a cualquiera. Tenemos un gran equipo y la victoria fue muy importante para nosotros".

En su primer año como profesional, hasta ahora había jugado en la universidad, Barsemian está siendo una de las grandes sensaciones del Conectabalear Manacor y de la Superliga y parece haberse adaptado a la perfección a su nueva vida en Mallorca. "Es mi primer año jugando como profesional tras estar en la universidad y el primer año jugando en España pero adaptarme ha sido bastante fácil. Me encanta el voleibol y todo lo que hacemos es entrenar y jugar voleibol. Entrenamos dos veces al día, también con ejercicios de fuerza, y eso es lo que más me gusta así que ha sido fácil adaptarme. Mis compañeros y los entrenadores son espectaculares, es un gran ambiente para seguir creciendo", explica.

En cuanto al futuro, Raymond Barsemian tiene claro cual va a ser el objetivo del Conectabalear Manacor en esta temporada. "¿Dónde vamos a acabar? La verdad es que para un jugador es fácil decir que el equipo va a pelear por todo y que quiere ganarlo todo pero la realidad es que este es el objetivo. Acabamos de ganarle a Guaguas, que es uno de los mejores equipos y si jugamos nuestro juego, el juego del Manacor, vamos a ser un equipo difícil de frenar", apunta el norteamericano que añade:"La única debilidad que creo que tenemos es que somos un equipo joven y no tenemos tanta experiencia pero es una temporada larga hasta los play off y para la copa tenemos hasta enero para ver si llegamos. Hemos tenido un buen inicio y lo que venga después dependerá de cada uno" para concluir apuntando la que él considera debe ser la meta final del equipo de Lluís Molada. "Nosotros somos un equipo de luchadores, Manacor va a pelear cada punto y los rivales no van a tener puntos fáciles contra nosotros. Depende de nosotros y vamos a trabajar por ello así que el objetivo es ese, lograr la primera plaza, ganar la copa y ganar los play off", dice con firmeza Barsemian.